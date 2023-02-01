Внимательные читатели могут вспомнить, как оборачивалась ситуация с GeForce RTX 3090 Ti до её анонса: с течением времени карта всё больше "обрастала" всевозможными слухами и утечками, большая часть из которых, к слову, не подтвердилась. Несмотря на это, когда о том или ином продукте появляется много информации, это даёт нам понимание того, что его выход всё таки планируется. Именно такая ситуация сейчас с флагманской GeForce RTX 4090 Ti, дизайн и некоторые характеристики которой уже были неоднократно подтверждены авторитетными инсайдерами.
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Из предыдущих утечек мы знаем, что печатная плата GeForce RTX 4090 Ti будет называться PG137, а сам чип, вероятно, получит 48Gb памяти GDDR6X, что несравнимо много для поколения Ada Lovelace. Если верить слухам, чип сможет похвастаться более быстрой памятью (24 Гбит/с) и увеличенным количеством ядер (18176). В то же время потребление карты будет доходить до 800W, а модели с двумя 16-контактными разъёмами смогут работать с потреблением в 1600W.
Похоже, данную карту сегодня заметили в транспортной накладной: при доставке груза в описании было сказано, что один из чипов имеет 48Gb памяти, а перевозится он для проведения тестирований. Судя по всему, NVIDIA уже готовит ускоритель к "лабораторным экспериментам".
Ранее, напомним, утверждалось, что флагманская видеокарта Ada Lovelace в буквальном смысле сжигает термопрокладки из-за чрезвычайной мощности.
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