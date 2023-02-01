Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
RTX 4090 Ti с 48Gb памяти заметили во время перевозки
Видеокарта начинает постепенно "обрастать" слухами и утечками.
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Внимательные читатели могут вспомнить, как оборачивалась ситуация с GeForce RTX 3090 Ti до её анонса: с течением времени карта всё больше "обрастала" всевозможными слухами и утечками, большая часть из которых, к слову, не подтвердилась. Несмотря на это, когда о том или ином продукте появляется много информации, это даёт нам понимание того, что его выход всё таки планируется. Именно такая ситуация сейчас с флагманской GeForce RTX 4090 Ti, дизайн и некоторые характеристики которой уже были неоднократно подтверждены авторитетными инсайдерами.

реклама

Из предыдущих утечек мы знаем, что печатная плата GeForce RTX 4090 Ti будет называться PG137, а сам чип, вероятно, получит 48Gb памяти GDDR6X, что несравнимо много для поколения Ada Lovelace. Если верить слухам, чип сможет похвастаться более быстрой памятью (24 Гбит/с) и увеличенным количеством ядер (18176). В то же время потребление карты будет доходить до 800W, а модели с двумя 16-контактными разъёмами смогут работать с потреблением в 1600W.

Похоже, данную карту сегодня заметили в транспортной накладной: при доставке груза в описании было сказано, что один из чипов имеет 48Gb памяти, а перевозится он для проведения тестирований. Судя по всему, NVIDIA уже готовит ускоритель к "лабораторным экспериментам".

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Ранее, напомним, утверждалось, что флагманская видеокарта Ada Lovelace в буквальном смысле сжигает термопрокладки из-за чрезвычайной мощности.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 4090 ti
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Энтузиаст смог уместить RTX 4090 в корпус Mini-ITX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
48
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
30
Во втором сезоне Modern Warfare 2 поменяют интерфейс главного меню
1
Калашников будет производить модернизированные автоматы АК-12, которые будут применяться в СВО
1
От 1,5 до 10 млн руб за танк - "цены" за уничтоженные Абрамсы и Леопарды опубликовал URA.RU
8
Starlink Илона Маска помог нанести удар по штабу ВСУ в Угледаре
5
Россияне смогут жаловаться на нарушителей ПДД с помощью приложения, и получать за это бонусы и еду
6
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
41
Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2024 год
6
Xbox проведет презентацию летом в Лос-Анджелесе
+
В 2023 году в России стартует производство модернизированного культового автомата АК-12
5
Украина получит намного меньше немецких кошек, чем ожидает – Португалия не отдаст свои Leopard 2
5
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 подешевела на 20%
12
Всего 18 смартфонов Xiaomi серии POCO получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
8
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Newsweek: США хотят контролировать залежи титана на Украине для снижения 90% зависимости от импорта
4
Раскрыты спецификации RTX 4090 Ti: 18176 ядер CUDA и мощность до 600 Вт
2
Русский солдат увернулся от гранаты, поймал сбросивший боеприпас дрон и выложил видео
10
Госсекретарь США допустил военный сценарий недопущения обретения Ираном ядерного оружия
13

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
126
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
49
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
22
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
22
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
30
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
26
Трассировка лучей на Xbox Series S
4
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
6
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
51

Сейчас обсуждают

SOL-III
01:30
Всем бы странам таких "еба*ат"-ов. Может быть, стали бы жить лучше.
В небе над Гавайями появилась странная спираль
32Влад32
01:30
Болезный, у тебя галюники.
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
SeTi2019
01:29
Металлический бэкплейт не дает гнуться матери, когда натяжение большое, а на таких кулерах оно большое. Помню, на 775 сокетах матери дугой вокруг проца было очень распространенное явление, ну и отрывы...
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
am8086
01:27
PortableApps нелоялен к РБ/РФ, в отличии от SyMenu и Liberkey.
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
Antichrist606
01:24
Я не из России, я гражданин одной из стран, в которой много беженцев, и была среди них одна, которую знает моя мать, тоже была украинской националисткой, весьма ярой, работала в детском доме, кажется ...
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
32Влад32
01:22
Если вы сильно переживаете по поводу несыгранной игры - вам к психиатру.
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
Юрий Полторак
01:21
🤡
ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
32Влад32
01:19
Что корпорации искусственно вводят ограничения - давно понятно. Об этом уже много говорилось, писалось. Причем делают как скрыто, так и вполне себе очевидно.
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
Fizik56
01:18
Каких млять обеих сторон конфликта? Этому чепушиле, свалились с неба Российские гос активы, на которые он купил Челси, а теперь эта падла, хочел свинорылым "половину" денег пожертвовать. Предатель! На...
В пресс-офисе Абрамовича опровергли участие бизнесмена в передаче Украине денег от продажи клуба «Челси»
Luck-AD
01:18
Да это этот еба*ат Илона Маск спутниками играется (или еще хз что они там назапускали). Я не удивлюсь если резко начнут показывать нам НЛО и прочую ересь... после таких событий как короно-бесие что у...
В небе над Гавайями появилась странная спираль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем