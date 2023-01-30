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Kachka За пост начислено вознаграждение
Нейросеть показала, как будет выглядеть GTA 6
На некоторых изображениях угадывается GTA 5.
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Уже больше двух лет по сети ходят нескончаемые слухи о следующей игре из легендарной серии Grand Theft Auto. Шестая часть, хоть Rockstar Games и выпустила провальную Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, по-прежнему воспринимается фанатами как игра, в которую можно будет вернуться и через десять лет. Собственно, именно об этом говорили разработчики: они хотят сделать солидный увесистый проект, достойный своего громкого названия.

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Мы уже видели, как будет выглядеть GTA 6, ориентируясь на массивную утечку от неизвестных инсайдеров, опубликовавших много видео с геймплеем из ранней версии игры. Пользователь Reddit с ником Arvosss решил поэкспериментировать с нейросетью Midjourney, попросив её продемонстрировать несколько кадров Grand Theft Auto 6. Результат оказался весьма достойным.

На изображениях, созданных нейросетью, можно найти модернизацию автомобилей, гонки, полицейские погони, вертолеты, истребители, ограбление банка и много чего другого. Большая часть фотографий напоминают уже известные локации из Grand Theft Auto 5, но только в разы детализированненее. Тем не менее, и работа ИИ видна отчётливо: лишние пальцы и обилие окон на истребителе говорят о том, что нейросеть сама додумывала, как будет выглядеть GTA 6.

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Напомним, ожидается, что тайтл появится только в 2024 г. По данным инсайдеров, анонс может произойти уже этой осенью.

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