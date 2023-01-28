Пару идей вполне можно было бы позаимствовать.

Буквально за несколько лет нейросети из рядового проекта, который едва рисовал неуклюжую картинку по описанию, превратились в сложный и многофункциональный инструментарий, способный даже заменить человека в некоторых сферах. Например, ChatGPT уже пишет код на уровне первого уровня программирования, и умеет создавать Telegram-боты. Очередное применение нейросетям нашел автор Telegram-канала "Джимми Нейтрон", который с помощью Midjourney создал несколько современных девайсов в стиле известного испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926 г.)

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Архитектор получил всемирную известность благодаря домам Бальо, Кальвет, Мила и Висенс, а также парку Гуэль. Самую масштабную работу архитектора – храм Саграда Фамилия в Барселоне, начатую в 1882 г., планируют завершить аж в 2026 г.

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Чтобы создать гаджеты в стиле Гауди, нейросеть изучила все его работы, проанализировав каждую деталь. В результате получились современные устройства, напоминающие чем-то экспонаты компании Caviar. Некоторые идеи нейросети, к слову, можно было бы позаимствовать для создания реальных дизайнов гаджетов. Особенно хорошо получился геймпад, ноутбук и дрон. Все работы нейросети вы найдёте ниже.