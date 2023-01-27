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В начале февраля в России остановят прокат всех фильмов по Гарри Поттеру и Фантастическим тварям
Причина: заканчивающийся срок лицензии.
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Весной этого года из России начали массово уходить зарубежные кинокомпании, некоторые из которых забрали с собой все фильмы. Из самых крупных компаний рынок покинули Walt Disney Company, Warner Bros., Universal, Sony Pictures и Paramount. Вслед за этим начали исчезать популярные фильмы: трилогия "Властелин колец", "1+1", "Маска", "Интерстеллар" и многие другие. Повод для переживаний недавно появился и у фанатов вселенной Гарри Поттера, т.к. на "КиноПоиске" фильмы получили плашку "Доступно до 31 января"

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О том, что все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" исчезнут из проката в начале февраля текущего года, рассказали сегодня представители Amediateka, "КиноПоиска" и Okko. По их словам, российские онлайн-кинотеатры больше не смогут показывать фильмы по причине того, что на них закончилось лицензионное соглашение. Продлевать контракт студия Warner Bros., которой принадлежат права на фильмы, отказалась, объяснив это санкциями.

Как будет обстоять дело с фильмами в дальнейшем, пока неизвестно, однако большая часть кинокомпаний заявляет, что о сотрудничестве с онлайн-сервисами из России не может идти и речи.

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Упомянутая вселенная, напомним, включает следующие фильмы:

  • Фантастические твари и где они обитают (2016 г.)
  • Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018 г.)
  • Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022 г.)
  • Гарри Поттер и философский камень (2001 г.)
  • Гарри Поттер и Тайная комната (2002 г.)
  • Гарри Поттер и узник Азкабана (2004 г.)
  • Гарри Поттер и Кубок огня (2005 г.)
  • Гарри Поттер и Орден Феникса (2007 г.)
  • Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009 г.)
  • Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (2010 г.)
  • Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 (2011 г.)
    Источник.
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