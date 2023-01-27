Причина: заканчивающийся срок лицензии.

Весной этого года из России начали массово уходить зарубежные кинокомпании, некоторые из которых забрали с собой все фильмы. Из самых крупных компаний рынок покинули Walt Disney Company, Warner Bros., Universal, Sony Pictures и Paramount. Вслед за этим начали исчезать популярные фильмы: трилогия "Властелин колец", "1+1", "Маска", "Интерстеллар" и многие другие. Повод для переживаний недавно появился и у фанатов вселенной Гарри Поттера, т.к. на "КиноПоиске" фильмы получили плашку "Доступно до 31 января"

реклама

О том, что все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" исчезнут из проката в начале февраля текущего года, рассказали сегодня представители Amediateka, "КиноПоиска" и Okko. По их словам, российские онлайн-кинотеатры больше не смогут показывать фильмы по причине того, что на них закончилось лицензионное соглашение. Продлевать контракт студия Warner Bros., которой принадлежат права на фильмы, отказалась, объяснив это санкциями.

Как будет обстоять дело с фильмами в дальнейшем, пока неизвестно, однако большая часть кинокомпаний заявляет, что о сотрудничестве с онлайн-сервисами из России не может идти и речи.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Упомянутая вселенная, напомним, включает следующие фильмы:

Фантастические твари и где они обитают (2016 г.)

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018 г.)

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022 г.)

Гарри Поттер и философский камень (2001 г.)

Гарри Поттер и Тайная комната (2002 г.)

Гарри Поттер и узник Азкабана (2004 г.)

Гарри Поттер и Кубок огня (2005 г.)

Гарри Поттер и Орден Феникса (2007 г.)

Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009 г.)

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (2010 г.)

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 (2011 г.)

Источник.