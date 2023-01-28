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Россияне нашли способ обхода криптовалютных санкций: они покупают чужие аккаунты
Учётные записи широко доступны в даркнете.
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Как утверждает "Коммерсант", в России участилось количество приобретений сторонних учётных записей на криптовалютных биржах. В связи с тем, что всё больше бирж закрывают пользователям из России доступ к созданию нового аккаунта и работе с платформой, в даркнете настоящую популярность обрели услуги верификации аккаунта (KYC) с использованием документов других людей.

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Так, сообщается, что в прошлом месяце было зафиксировано минимум 400 объявлений, созданных, чтобы помочь россиянам обойти санкции на владение криптовалютой. Базовая стоимость готового верифицированное аккаунта, пригодного к использованию для решения финансовых вопросов, составляет $50. При наличии полного пакета документов, хорошей истории активности и удобной страны регистрации, цена на учётную запись может возрасти до $300.

Ответственности за покупку аккаунтов, по закону РФ, фактически никакой нет, потому что учётная запись не считается имуществом, в отличие от самих цифровых активов.

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Стоит отметить, что никакой гарантии, что владелец аккаунта не захочет через время вернуть его обратно, не существует. Администрация биржи, при возникновении спора, может решить вопрос в сторону прежнего владельца, если он заявит, что аккаунт был похищен злоумышленниками.

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#санкции #криптовалюты #криптобиржи
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