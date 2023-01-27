Компания AMD любит экспериментировать со сравнениями своих видеокарт по части FPS/$. Очередной такой график был опубликован сегодня. В нём новейшие графические процессоры поколения RDNA3 занимают первые места по производительности.
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Могло показаться, что всё предельно однозначно: видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX предлагают гораздо лучшее соотношение цены/производительности, чем их конкуренты GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, однако это не так. По данным AMD, новые чипы сильно уступают старым. Иными словами, одним из самых выгодных до сих пор остаётся бюджетный процессор Radeon RX 6400. За ним в категории FPS/$ следует Radeon RX 6500 XT, далее идёт Radeon RX 6600, а уж потом – Radeon RX 6650 XT. Топовые чипы RDNA3, впечатлившие своей производительностью, совершенно не оправдывают свою огромную стоимость.
Так, Radeon RX 7900 XT примерно на 7% быстрее Radeon RX 6950 XT, но стоит аж на 28% дороже. В 4K-разрешении старая модель выдаёт почти одинаковое количество кадров с новой, а стоит на $200 дешевле.
В независимых тестах от TechPowerUp новые ускорители AMD по-прежнему обгоняют топовые модели NVIDIA (кроме GeForce RTX 4070 Ti), но проигрывают старым видеокартам RX 6000.
Чипы в категории FPS/$ в разрешении 1080р:
- Radeon RX 6800 – 113%
- Radeon RX 6900 XT – 107%
- GeForce RTX 4070 Ti – 106%
- Radeon RX 7900 XTX – 97%
- GeForce RTX 4090 – 51%
100% считается идеальным показателем*
Чипы в категории FPS/$ в разрешении 1440р:
- Radeon RX 6800 – 117%
- Radeon RX 6900 XT – 107%
- GeForce RTX 4070 Ti – 106%
- Radeon RX 7900 XTX – 103%
- GeForce RTX 4090 – 57%
Чипы в категории FPS/$ в разрешении 4K:
- Radeon RX 6800 – 119%
- Radeon RX 7900 XTX – 111%
- Radeon RX 6900 XT – 108%
- GeForce RTX 4070 Ti – 106%
- GeForce RTX 4090 – 65%
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