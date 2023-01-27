Процессоры чуть быстрее предшественников, но при этом сильно дороже.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания AMD любит экспериментировать со сравнениями своих видеокарт по части FPS/$. Очередной такой график был опубликован сегодня. В нём новейшие графические процессоры поколения RDNA3 занимают первые места по производительности.

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Могло показаться, что всё предельно однозначно: видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX предлагают гораздо лучшее соотношение цены/производительности, чем их конкуренты GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, однако это не так. По данным AMD, новые чипы сильно уступают старым. Иными словами, одним из самых выгодных до сих пор остаётся бюджетный процессор Radeon RX 6400. За ним в категории FPS/$ следует Radeon RX 6500 XT, далее идёт Radeon RX 6600, а уж потом – Radeon RX 6650 XT. Топовые чипы RDNA3, впечатлившие своей производительностью, совершенно не оправдывают свою огромную стоимость.

Так, Radeon RX 7900 XT примерно на 7% быстрее Radeon RX 6950 XT, но стоит аж на 28% дороже. В 4K-разрешении старая модель выдаёт почти одинаковое количество кадров с новой, а стоит на $200 дешевле.

В независимых тестах от TechPowerUp новые ускорители AMD по-прежнему обгоняют топовые модели NVIDIA (кроме GeForce RTX 4070 Ti), но проигрывают старым видеокартам RX 6000.

Чипы в категории FPS/$ в разрешении 1080р:

Radeon RX 6800 – 113%

Radeon RX 6900 XT – 107%

GeForce RTX 4070 Ti – 106%

Radeon RX 7900 XTX – 97%

GeForce RTX 4090 – 51%

100% считается идеальным показателем*

Чипы в категории FPS/$ в разрешении 1440р:

Radeon RX 6800 – 117%

Radeon RX 6900 XT – 107%

GeForce RTX 4070 Ti – 106%

Radeon RX 7900 XTX – 103%

GeForce RTX 4090 – 57%

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Чипы в категории FPS/$ в разрешении 4K:

Radeon RX 6800 – 119%

Radeon RX 7900 XTX – 111%

Radeon RX 6900 XT – 108%

GeForce RTX 4070 Ti – 106%

GeForce RTX 4090 – 65%

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