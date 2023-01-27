Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Биткоин на высоте: первая криптовалюта достигла $23 000 и уверенно растёт дальше
Криптовалютный рынок начал понемногу оживать.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Эта неделя, как и прошлая, для криптовалютного рынка складывается весьма позитивно: хорошо себя чувствует как первая криптовалюта, так и альткоины. В результате снижения инфляции в США крупные инвесторы вновь начали обращать внимание на рискованные активы вроде цифровых монет.

реклама

Если говорить о биткоине, то он, последние месяцы "отлёживаясь" на отметке в $17 000, наконец "встал" и продолжает уверенно двигаться к $24 000. Вчера вечером курс первой криптовалюты перевалил за $23 200. Таким образом, она выросла на более чем 2,5% за день и на 11,4% за неделю. Капитализация BTC на фоне резкого роста составила 448 млрд долларов.

На момент написания материала главный альткоин – Ethereum, стоит $1616 за монету. Рыночная капитализация – чуть меньше 200 млрд долларов. Графики утверждают, что ETH вырос на 4,4% за день и на 6% за неделю.

Остальные монеты также дорожают. Ниже несколько примеров самых популярных монет:

  • BNB – $304; +9,53% за неделю 
  • XRP – $0,4; +4,20%
  • ADA – $0,38; +11,3%
  • DOGE – $0,08; +5,22%
  • Polygon – $1,08; +13,88%
  • SOL – $24,3; +13,25%
  • DOT – $6,46; +11,4%
  • AVAX – $18,09; +11,9%
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Общая капитализация криптовалютного рынка, по данным портала CoinMarketCap, уже составляет больше 1 трлн долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc #криптовалютный рынок
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США вскоре заработает первая биткоин-ферма с прямым питанием от АЭС
Российских майнеров заставят заплатить налоги - ставка может составить до 20% от дохода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
44
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
43
Nintendo предупреждает обладателей Switch о проблемах с конденсацией
1
Поединок между непробиваемым Challenger 2 против маневренного скорострела Т-90 состоятся уже в 2023г
38
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
21
Западные эксперты раскритиковали артиллерию РФ и рассказали о преимуществах САУ Krab, М777 и HIMARS
24
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
10
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
14
Российская армия зашла в Угледар
29
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Китайские инвестиции в полупроводниковый сектор слабо развивают национальное производство чипов
+
Leadtek выпустила видеокарту Winfast RTX 4070 Ti Hurricane
2
Российские власти собираются обложить майнеров налогами, ставка может достигать 20%
4
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
6
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
112
В интернете произошла утечка информации об операциях европейских правоохранительных органов
+
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
+
СМИ считают, что студия 343 Industries больше не будет единолично работать над серией Halo
+
Видеокарты NVIDIA сильно подешевели в российских магазинах – GeForce RTX 4070 Ti со скидкой до 20%
21
Финальный список флагманов Xiaomi 2020-2023 года, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+

Популярные статьи

"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
76
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
33
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
124
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
127
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
250
Лучшие видеокарты для майнинга в 2023 г.: обзор, оценка производительности и эффективности
10
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
138
Внутреннее ядро Земли остановило вращение и, возможно, повернуло в обратную сторону - считают учёные
6
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
22
Xbox опускается на самое дно
9

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
08:39
Хреновый инсайдер. Если карта будет медленнее 6700хт, то ее точно не назовут 7700хт! Потому что это лишено смысла. 7600 может быть.
Новая RX 7700 XT будет медленнее RTX 3070 Ti.
Шабашу В-Долгосрок
08:35
На новую квартиру своей мамы покупал лампочки GAUSS (Филаментные) в 2017 году (октябрь) 3 пачки по 10 ШТ. На текущий момент только две вышли из строя, да и то в туалете и ванной! Просто не нужно покуп...
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
Сергей Корнилов
08:33
Я тоже на ryzen 5600x, rtx 3070 ti- best ))
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
Виталий Лялин
08:32
А пять миллионов вознаграждения за уничтоженный Абрамс тоже робот получит ?
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
Дмитрий Жигачев
08:27
Иди хачабили жарь пока не пригорело, в более серьёзныех делах без поваров как нибудь.
Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
Показывал 3_14sUn
08:22
Пластмассовый мир победил...
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
boo4a
08:22
4080 - говнина, ведьмака нового не тянет, просадки до 20 кадров, надо 5000-е ждать
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
Дмитрий
08:22
нет на фотках не гнутый
Samsung представила 43-дюймовый Mini-LED монитор Odyssey Neo G7
boo4a
08:20
вообще, и 3600 хватит, один хрен даже и он, в среднем и наполовину недогружен в домашних машинах
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
Никита Ермолаев
08:18
Если вентилятор от асика поставить, то может будет в играх 80°
Низкопрофильный кулер Akasa высотой 41,3 мм охладит 65-ваттные процессоры AMD AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем