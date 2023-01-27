Эта неделя, как и прошлая, для криптовалютного рынка складывается весьма позитивно: хорошо себя чувствует как первая криптовалюта, так и альткоины. В результате снижения инфляции в США крупные инвесторы вновь начали обращать внимание на рискованные активы вроде цифровых монет.
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Если говорить о биткоине, то он, последние месяцы "отлёживаясь" на отметке в $17 000, наконец "встал" и продолжает уверенно двигаться к $24 000. Вчера вечером курс первой криптовалюты перевалил за $23 200. Таким образом, она выросла на более чем 2,5% за день и на 11,4% за неделю. Капитализация BTC на фоне резкого роста составила 448 млрд долларов.
На момент написания материала главный альткоин – Ethereum, стоит $1616 за монету. Рыночная капитализация – чуть меньше 200 млрд долларов. Графики утверждают, что ETH вырос на 4,4% за день и на 6% за неделю.
Остальные монеты также дорожают. Ниже несколько примеров самых популярных монет:
- BNB – $304; +9,53% за неделю
- XRP – $0,4; +4,20%
- ADA – $0,38; +11,3%
- DOGE – $0,08; +5,22%
- Polygon – $1,08; +13,88%
- SOL – $24,3; +13,25%
- DOT – $6,46; +11,4%
- AVAX – $18,09; +11,9%
Общая капитализация криптовалютного рынка, по данным портала CoinMarketCap, уже составляет больше 1 трлн долларов.