Криптовалютный рынок начал понемногу оживать.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Эта неделя, как и прошлая, для криптовалютного рынка складывается весьма позитивно: хорошо себя чувствует как первая криптовалюта, так и альткоины. В результате снижения инфляции в США крупные инвесторы вновь начали обращать внимание на рискованные активы вроде цифровых монет.

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Если говорить о биткоине, то он, последние месяцы "отлёживаясь" на отметке в $17 000, наконец "встал" и продолжает уверенно двигаться к $24 000. Вчера вечером курс первой криптовалюты перевалил за $23 200. Таким образом, она выросла на более чем 2,5% за день и на 11,4% за неделю. Капитализация BTC на фоне резкого роста составила 448 млрд долларов.

На момент написания материала главный альткоин – Ethereum, стоит $1616 за монету. Рыночная капитализация – чуть меньше 200 млрд долларов. Графики утверждают, что ETH вырос на 4,4% за день и на 6% за неделю.

Остальные монеты также дорожают. Ниже несколько примеров самых популярных монет:

BNB – $304; +9,53% за неделю

XRP – $0,4; +4,20%

ADA – $0,38; +11,3%

DOGE – $0,08; +5,22%

Polygon – $1,08; +13,88%

SOL – $24,3; +13,25%

DOT – $6,46; +11,4%

AVAX – $18,09; +11,9%

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Общая капитализация криптовалютного рынка, по данным портала CoinMarketCap, уже составляет больше 1 трлн долларов.