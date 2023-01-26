Размер как у RTX 4090 и RTX 4080.

Тайваньская компания Leadtek, судя по всему, вовсе не торопилась с анонсом третьей карты под названием GeForce RTX 4070 Ti Winfast Hurricane. Ускоритель полностью соответствует прошлым чипам по дизайну: три вентилятора и большой Х-образный кожух. Размеры новой карты Leadtek аналогичны тем, которые получили топовые GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 на базе AD102/AD103: она занимает 3,5 слота расширения.

реклама

Если внимательно присмотреться к дизайну GeForce RTX 4070 Ti Winfast Hurricane, можно заметить, что это полукастомная модель. Она имеет референсную печатную плату от самой NVIDIA и модифицированные кулера непосредственно от Leadtek, т.к. эталонных кулеров Founders Edition "зелёная" компания с GeForce RTX 4070 Ti не представила.

Последняя модель Leadtek не является разогнанной картой. Она поставляется со стандартными частотами в 2310 МГц и 2610 МГц (Boost). Официальные спецификации видеокарты вообще указывают на то, что это GeForce RTX 4070, и она получит шокирующие 22610 МГц, но учитывая сколько путаницы в вопрос внесла NVIDIA, переименовывая уже анонсированные модели, на это можно закрыть глаза.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Насколько можно судить, Leadtek GeForce RTX 4070 Ti Winfast Hurricane пока нигде не продаётся, поэтому её розничная стоимость остаётся неизвестной.

Источник.