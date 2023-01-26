Тайваньская компания Leadtek, судя по всему, вовсе не торопилась с анонсом третьей карты под названием GeForce RTX 4070 Ti Winfast Hurricane. Ускоритель полностью соответствует прошлым чипам по дизайну: три вентилятора и большой Х-образный кожух. Размеры новой карты Leadtek аналогичны тем, которые получили топовые GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090 на базе AD102/AD103: она занимает 3,5 слота расширения.
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Если внимательно присмотреться к дизайну GeForce RTX 4070 Ti Winfast Hurricane, можно заметить, что это полукастомная модель. Она имеет референсную печатную плату от самой NVIDIA и модифицированные кулера непосредственно от Leadtek, т.к. эталонных кулеров Founders Edition "зелёная" компания с GeForce RTX 4070 Ti не представила.
Последняя модель Leadtek не является разогнанной картой. Она поставляется со стандартными частотами в 2310 МГц и 2610 МГц (Boost). Официальные спецификации видеокарты вообще указывают на то, что это GeForce RTX 4070, и она получит шокирующие 22610 МГц, но учитывая сколько путаницы в вопрос внесла NVIDIA, переименовывая уже анонсированные модели, на это можно закрыть глаза.
Насколько можно судить, Leadtek GeForce RTX 4070 Ti Winfast Hurricane пока нигде не продаётся, поэтому её розничная стоимость остаётся неизвестной.
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