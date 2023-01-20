После ряда слухов, вчера студия Rockstar Games таки выпустила в Steam печально известную трилогию Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition. Хорошая новость заключается в том, что издание продаётся с большой скидкой, поэтому можно дёшево приобрести все три игры. Плохая: это всё тот же ремастер, который не получал обновлений уже год, и который пользователи оценили в 0,3 балла из 10 на Metacritic.
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Возвращаясь в ноябрь 2021 г., можно вспомнить, как обновлённую трилогию GTA только выпустили: несмотря на ожидания игроков, тайтлы были в одном шаге от сломанного состояния. Первые несколько дней играть в них было невозможно из-за невероятного количества визуальных багов, ошибок, плохой оптимизации и прочего прочего. Дабы привести ремастеры в адекватный вид, к делу хотели подключиться модеры, но, как известно, Rockstar не очень любит фанатские сборки.
За короткий промежуток времени Rockstar Games и Grove Street Games исправили некоторые баги, попутно извиняясь перед сообществом и поклонниками серии, однако потом пустили ситуацию на самотёк: последнее крупное обновление для Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition вышло в феврале 2022 г.
На данный момент три игры доступны в Steam всего за 30 долларов. После релиза в Steam стало совершенно очевидно, что разработчики не будут исправлять все оставшиеся ошибки. Вместо этого они собираются оставить трилогию в таком печальном состоянии, в котором она пребывает по сей день.
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