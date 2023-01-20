Самое интересное впереди: тесты без DLSS 3.0.

Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 в каком-то смысле произвела настоящую революцию на рынке настольных графических процессоров: она оказалась самой большой и мощной среди всех существующих на данный момент устройств. Однако судя по недавним тестам её мобильной версии, настоящая революция производительности впереди.

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Западные СМИ сообщают, что мобильную GeForce RTX 4090 протестировали в составе ноутбука Razer Blade 16 сразу в нескольких играх. Нюанс тестирования состоит в том, что игры запускались в самом современном режиме сглаживания DLSS 3.0, поэтому не все результаты могут быть на сто процентов объективными. Тем не менее, они впечатляют.

В качестве "оппонента" для GeForce RTX 4090 выбрали GeForce RTX 3080 Ti, потому что у них примерно одинаковое потребление под нагрузками: 160-175W. По результатам, мобильный чип Ada Lovelace даже в колонке минимального прироста показывает почти двукратное увеличение производительности, а максимум достигает +170%.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В бенчмарках Blender и DaVinci Resolve Studio, где технология DLSS не работает, мобильная GeForce RTX 4090 быстрее соперника на 72-136%. Таким образом мобильная версия существенно "мощнее" десктопной RTX 4090, которая превосходит RTX 3090 Ti всего лишь на 50-60%. Полноценные тесты без DLSS 3.0 должны появиться в ближайшую неделю. На сегодняшний момент ускоритель прошел проверку в:

Portal

Cyberpunk 2077

Microsoft Flight Simulator

A Plague Tale: Requiem

Warhammer 40,000: Darktide

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