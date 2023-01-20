Новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 в каком-то смысле произвела настоящую революцию на рынке настольных графических процессоров: она оказалась самой большой и мощной среди всех существующих на данный момент устройств. Однако судя по недавним тестам её мобильной версии, настоящая революция производительности впереди.
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Западные СМИ сообщают, что мобильную GeForce RTX 4090 протестировали в составе ноутбука Razer Blade 16 сразу в нескольких играх. Нюанс тестирования состоит в том, что игры запускались в самом современном режиме сглаживания DLSS 3.0, поэтому не все результаты могут быть на сто процентов объективными. Тем не менее, они впечатляют.
В качестве "оппонента" для GeForce RTX 4090 выбрали GeForce RTX 3080 Ti, потому что у них примерно одинаковое потребление под нагрузками: 160-175W. По результатам, мобильный чип Ada Lovelace даже в колонке минимального прироста показывает почти двукратное увеличение производительности, а максимум достигает +170%.
В бенчмарках Blender и DaVinci Resolve Studio, где технология DLSS не работает, мобильная GeForce RTX 4090 быстрее соперника на 72-136%. Таким образом мобильная версия существенно "мощнее" десктопной RTX 4090, которая превосходит RTX 3090 Ti всего лишь на 50-60%. Полноценные тесты без DLSS 3.0 должны появиться в ближайшую неделю. На сегодняшний момент ускоритель прошел проверку в:
- Portal
- Cyberpunk 2077
- Microsoft Flight Simulator
- A Plague Tale: Requiem
- Warhammer 40,000: Darktide
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