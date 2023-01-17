BMW, Mercedes-Benz и AudiService продолжают работать.

Недавно мы рассказывали, что владельцы автомобилей Porsche в России столкнулись с неприятной новостью – у них внезапно перестало работать фирменное приложение Porsche для контроля машины. Проблемы, связанные с этим, до сих пор решаются, а пока что к Porsche добавились ещё несколько компаний.

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По данным ТАСС, некоторые зарубежные автомобильные компании, официально покинувшие российский рынок более полугода назад, не хотят поддерживать работоспособность своих фирменных мобильных приложений. В частности, речь идёт о Skoda, Kia, Nissan и Infiniti. По-прежнему работают без перебоев приложения BMW, Mercedes-Benz, Му Chery, AudiService и Exeed AR. Определённые проблемы часто возникают у Land Rover и Jaguar: из-за санкций ошибки могут решаться несколько недель подряд.

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Отмечается, что компании, покинувшие рынок РФ, заранее предупреждали об отключениях приложений, поэтому у клиентов было достаточно времени, чтобы обговорить вопрос с дилером. В ближайшее время из приложений не планируют убирать всю важную техническую информацию: адрес расположения сервисного центра, контактные телефоны для обращения в случае поломки, условия ремонта и техобслуживания. О приложениях других брендов точной информации пока нет.

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