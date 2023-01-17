По данным авторитетного издания BBC, одну из крупнейших нефтедобывающих компаний в США недавно уличили в сокрытии результатов исследований глобального потепления. Утверждается, что нефтяной гигант ExxonMobil ещё в 1970-х годах провёл эксперимент, точности которого могут позавидовать даже учёные наших дней. В исследовании было обнаружено, что серьёзное изменение климата на нашей планете приведёт к глобальному потеплению.
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Наоми Орескес, профессор истории науки в Гарвардском университете, рассказывает, что результаты прогноза ExxonMobil в 1970-х годах полностью совпали с данными одного из самых влиятельных климатологов мира – Джеймса Хансена, работающего в NASA. Нюанс лишь в том, что свой прогноз о возможном наступлении глобального потепления он сделал аж в 1988 г. В самой ExxonMobil, зная, насколько точны эти исследования, продолжили скрывать информацию, утверждая, что изменения климата ни к чему критическому привести не могут.
Доцент экологических наук и политики из Университета Майами Джеффри Супран также заявил, что американский нефтяной гигант знал об угрозе ещё тогда, 50 лет назад. Последствия выбросов в атмосферу тогда предсказали: нагрев Земли на 0,2°С каждые десять лет. BBC сообщает, что компания рассчитала, как сократить выбросы, дабы избежать наихудшего сценария из всех возможных: нагрева планеты на более 2°С.
Что примечательно, в ExxonMobil обвинения отрицают. Представители компании до сих пор считают парниковый эффект, ледниковый период и глобальное потепление выдумкой неравнодушных учёных.