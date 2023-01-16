Незадолго до старта продаж новых видеокарт Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX корпорация AMD начала проводить масштабную рекламную кампанию будущих графических ускорителей. Основой для кампании стало сравнение мощностей видеокарт с конкурентной GeForce RTX 4080. Впоследствии выяснилось, что "красные" чипы и правда куда перспективнее: на 200 долларов дешевле и даже мощнее в играх. Однако потом начали появляться первые сообщения, рассказывающие, что у них большие проблемы с перегревом.
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С течением времени всё больше референсных видеокарт Radeon RX 7900 XTX ломались из-за неисправной системы охлаждения. Тем временем появилась ещё одна масштабная проблема: как выяснил портал Igor’s Lab, пользователи не имеют возможности оперативно получить новый ускоритель взамен сгоревшего. Причина кроется в том, что чипов сделали слишком мало, без расчёта на поломки. Таким образом склады оказались пусты. Единственное, что предлагает пользователям компания AMD – это полное возвращение средств.
По данным экспертов, видеокарт с неисправностью СО очень много: в несколько раз больше, чем предполагали технические аналитики AMD. Учитывая текущие данные от партнёров, сломаны оказались около 9-11% всех графических процессоров Radeon RX 7900 XTX. Реальные цифры вполне могут быть существенно больше, потому что до сих пор известно не о всех случаях.
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