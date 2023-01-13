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Игроки космического симулятора Elite: Dangerous смогли за 8 лет исследовать лишь 1% вселенной
Необъятные масштабы космоса победили миллионы игроков.
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Космос, являясь практически бескрайним местом, через призму одного человека кажется недостижимым. Миллиарды планет, звёзд и прочих тел находятся одновременно близко и далеко друг от друга. Похожая история и с космическими симуляторами. Как выяснилось, они не зря так называются. По данным разработчиков из британской студии Frontier Developments, в их игре Elite: Dangerous геймеры исследовали только 1% вселенной.

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Создатели космического симулятора сгенерировали более 400 млрд уникальных звёздных систем в масштабе 1 к 1, чтобы узнать, какое количество из них смогут "колонизировать" геймеры. Свежие статистические данные показывают, что пользователи за 8 лет, прошедших с момента релиза, смогли посетить лишь 236 219 997 систем, что составляет меньше 0,059%. В 20-х числах января 2022 г. данные были такими: 222 083 678 систем (0,05%). Таким образом, за год "колонизированы" были около 14 136 319 систем (0,009% от общего числа). По сравнению с реальными масштабами игрового мира, это крупица.

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Игроки, в свою очередь, в комментариях отметили, что симулятор и правда получился огромным. Несмотря на то, что некоторые заядлые геймеры в Elite: Dangerous лично открыли десятки тысяч звёздных систем, 18 млн постоянных игроков не хватит, чтобы "обойти" весь тайтл и до 2050-го года. Возможно, освоение космоса бы прошло продуктивнее, если бы разработчики не отменили консольное дополнение под названием Odyssey. Сегодня новый контент в Elite: Dangerous создаётся исключительно для ПК-версии симулятора.
Источник.

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#игры #космос #гейминг #вселенная #elite: dangerous #elite dangerous odyssey
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