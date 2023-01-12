Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Крупное издание CNET использует нейросеть и ИИ для написания статей: вышло уже 73 материала
CNET Money написал 73 авторские статьи.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Совсем недавно интернет взорвал чат-бот ChatGPT от разработчиков из OpenAI, основанный с помощью нейросети и искусственного интеллекта, который благодаря огромной базе данных даёт исчерпывающий ответ на практически любой вопрос. Бота уже используют в качестве написания программ-вымогателей или вирусов; для написания базового кода и его редактирования, чтобы облегчить работу программистов, и это только начало. Microsoft уже инвестировала в перспективный проект более 10 млрд долларов.

реклама

Как выяснилось сегодня, почти аналогичные технологии использует в своей работе крупное американское новостное издание CNET, специализацией которого являются высокие технологии и мир IT. В ноябре 2022 г. редакцию ресурса пополнил новый постоянный член – ИИ, пишущий под ником CNET Money. В общей сложности ему принадлежат 73 авторских материала на финансовую тематику, где даются советы и раскрываются важные темы. Например, затрагивается вопрос погашения остатка по кредитной карте и возможные последствия.

В самом издании сообщается, что все статьи принадлежат искусственному интеллекту, а редакция лишь проверила их, удостоверилась в качестве и опубликовала. Комментариев от редакции пока что получить не удалось.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

К помощи ИИ в СМИ, напомним, прибегают уже не первый раз. Washington Post использовало алгоритмы нейросетей для написания материалов о школьных футбольных командах ещё в 2016 г., а Associated Press таким образом создавало новостные подборки. CNET, видимо, решил зайти гораздо дальше коллег.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#искусственный интеллект #нейросети #нейросеть #статьи #cnet
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA будет использовать ИИ при разработке драйверов для видеокарт
Microsoft ведет переговоры об инвестировании $10 млрд в искусственный интеллект ChatGPT
Новый ИИ от Microsoft может точно имитировать человеческий голос после анализа 3-секундного образца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
111
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
4
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
8
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
12
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
8
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
15
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
38
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
4
Дмитрий Медведев намекнул, что срыв гособоронзаказа чреват уголовным преследованием
3
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
9
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
10
ИИ чат-бот ChatGPT написал историю о Шерлоке Холмсе
5
В Соледаре попало в окружение 500 солдат ВСУ, если не выйдут ночью, то будут пленены или уничтожены
17
Представлен 8К-монитор, напоминающий огромный VR-шлем
1

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
182
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
79
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
55
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
32
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
21
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
32
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
10
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
142
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
38

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100554
20:49
Да уж..., я пожалуй в танчики пойду поиграю. С человеком который не понимает в теме и пытается чужим умом по шпаргалке что-то доказать - быстро становиться не интересно. Завтра получше готовься. Давай...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Андрей Бахтаров
20:45
Дальнейшего ап не предвидится, (что регион Донбасс даже отопления щя нет) а для rx 6600 и wd770 хотелось бы pci4
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
Kasyan
20:45
Специально для таких как ты придумали википедию, но почему не помогает! Самолет кусок дерьма, но при США упорно продолжает его впаривать всем подряд. Израиль запретил взлет 11 самолетов F-35 после кр...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Deepness93
20:42
Ну у меня Galaxy Watch и я юзаю на н х eSIM, да и в смартфоне у меня только 1 физический слот и 1 eSIM (у меня s22+ амер), но я пользуюсь только 1 симкой на телефоне.
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
Kasyan
20:42
Ну ваши укропрогандоны настолько отупели, что несут бред про о том, как русские насилуют детей и жрут виагру! Кстати зацени "разоблачение" можешь укропаблики разместить, вы же такое дерьмо любите жрат...
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Кантемир Агузаров
20:40
Что-то я не заметил, что за 3 года много, кто жаловался, что с пс5, что-то не так. Не ну 3 года консоль на рынке.
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
Kasyan
20:39
Там все актуальные новости опубликовывают, ещё больше на Карельском бальзаме.
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
FelsheR-BAN100554
20:39
что ты чтю!)) Великий русский поэт. И много стихов наизусть знаю в отличии от тебя.))
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Kasyan
20:38
Чей Соледар дебильё?!
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Kasyan
20:37
Да, да, да! Благодаря вам дегенератам, на оборонка заработала на полную мощность! Так что начинай учить гимн России, ну или гимн Польши. Судя по второму скрину, Львов уже готовится стать Лембергом.
Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем