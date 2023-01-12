CNET Money написал 73 авторские статьи.

Совсем недавно интернет взорвал чат-бот ChatGPT от разработчиков из OpenAI, основанный с помощью нейросети и искусственного интеллекта, который благодаря огромной базе данных даёт исчерпывающий ответ на практически любой вопрос. Бота уже используют в качестве написания программ-вымогателей или вирусов; для написания базового кода и его редактирования, чтобы облегчить работу программистов, и это только начало. Microsoft уже инвестировала в перспективный проект более 10 млрд долларов.

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Как выяснилось сегодня, почти аналогичные технологии использует в своей работе крупное американское новостное издание CNET, специализацией которого являются высокие технологии и мир IT. В ноябре 2022 г. редакцию ресурса пополнил новый постоянный член – ИИ, пишущий под ником CNET Money. В общей сложности ему принадлежат 73 авторских материала на финансовую тематику, где даются советы и раскрываются важные темы. Например, затрагивается вопрос погашения остатка по кредитной карте и возможные последствия.

В самом издании сообщается, что все статьи принадлежат искусственному интеллекту, а редакция лишь проверила их, удостоверилась в качестве и опубликовала. Комментариев от редакции пока что получить не удалось.

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К помощи ИИ в СМИ, напомним, прибегают уже не первый раз. Washington Post использовало алгоритмы нейросетей для написания материалов о школьных футбольных командах ещё в 2016 г., а Associated Press таким образом создавало новостные подборки. CNET, видимо, решил зайти гораздо дальше коллег.

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