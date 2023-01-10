Регуляторы эту новость мимо ушей не пропустили.

31 декабря 2022 г. миллиардер Илон Маск пообещал, что в январе произойдёт кое-что революционное: некоторые водители электрокаров Tesla при включённом автопилоте получат возможность не держать руки на руле. Уточняется, что это относится только к тем, кто с активированной функцией FSD за всё время проехал более 16 тыс. км. Для остальных же ничего не изменится.

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Сразу после появления твита об этом вопросом заинтересовалось Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), которое уже расследовало минимум 36 ДТП с участием автопилота Tesla, а также 19 случаев ДТП, которые привели к смертельному исходу. В связи с тем, что аварии происходят и когда водители держат руки на руле, американские регуляторы решили провести с Tesla дополнительные консультации об уместности данных мер сегодня. Кроме того, американское ведомство NHTSA напомнило, что до сих пор разбирается, нужно ли отзывать 830 000 электромобилей Tesla.

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В 2021 г. компании Илона Маска по требованию NHTSA пришлось отключить возможность играть в игры на переднем дисплее во время езды. Изначально фишка тоже рассматривалась как нечто революционное. По данным регулятора, игры будут лишь отвлекать водителей от дороги. Запускать тайтлы теперь можно только во время зарядки или стоянки.

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