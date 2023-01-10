Площадка опустила внутренний курс.

Перед Новым годом покупать товары на AliExpress было не очень выгодно: внутренний курс магазина превышал биржевый примерно на 9-10 руб./$ (71.33 руб./$ у ЦБ против 81.34 руб./$ у AliExpress). В первый же день после праздников российская валюта снова укрепилась относительно доллара, однако китайский магазин всё это время внутренний курс почти не менял, из-за чего цены оставались на прежнем уровне.

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Наконец, это случилось вчера: при официальном курсе 70.34 руб./$ маркетплейс начал рассчитывать товары за 75.60 руб./$, что дало возможность немного сэкономить на больших покупках. Кроме того, разница между курсами теперь составляет всего 5 рублей, что существенно меньше, чем обычно (7-10 рублей). Таким образом, если у вас лежат какие-то отложенные "на потом" товары в избранном, сейчас самое время задуматься об их покупке. Не исключено, что рубль продолжит укрепляться. Каких-либо очевидных причин для его резкого падения пока что нет.

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Напомним, вчера мы рассказывали, что по версии издания Bloomberg помогло европейцам пережить один из самых сложных энергетических кризисов за последние десятки лет. Этой зимой для граждан ЕС совпали сразу несколько факторов: сокращение зависимости от РФ, высокая заполненность газовых хранилищ, тёплая погода и снижение потребления.