Перед Новым годом покупать товары на AliExpress было не очень выгодно: внутренний курс магазина превышал биржевый примерно на 9-10 руб./$ (71.33 руб./$ у ЦБ против 81.34 руб./$ у AliExpress). В первый же день после праздников российская валюта снова укрепилась относительно доллара, однако китайский магазин всё это время внутренний курс почти не менял, из-за чего цены оставались на прежнем уровне.
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Наконец, это случилось вчера: при официальном курсе 70.34 руб./$ маркетплейс начал рассчитывать товары за 75.60 руб./$, что дало возможность немного сэкономить на больших покупках. Кроме того, разница между курсами теперь составляет всего 5 рублей, что существенно меньше, чем обычно (7-10 рублей). Таким образом, если у вас лежат какие-то отложенные "на потом" товары в избранном, сейчас самое время задуматься об их покупке. Не исключено, что рубль продолжит укрепляться. Каких-либо очевидных причин для его резкого падения пока что нет.
Напомним, вчера мы рассказывали, что по версии издания Bloomberg помогло европейцам пережить один из самых сложных энергетических кризисов за последние десятки лет. Этой зимой для граждан ЕС совпали сразу несколько факторов: сокращение зависимости от РФ, высокая заполненность газовых хранилищ, тёплая погода и снижение потребления.