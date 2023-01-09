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В Bloomberg рассказали, что помогло Европе успешно справиться с энергетическим кризисом
Однако не все трудности уже позади.
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В сентябре-октябре прошлого года многие политики и известные лица предупреждали граждан ЕС, что эта зима может стать для Европы самой сложной. Несмотря на то, что газовые хранилища во многих государствах были заполнены почти до 100%, цены на энергоресурсы явно не предвещали ничего хорошего. Тем не менее, сегодня стало очевидно: ситуация стабилизируется, а ни о каком серьезном кризисе уже не идёт и речи. Что помогло европейцам справиться со сложными обстоятельствами, рассказывает издание Bloomberg.

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Во-первых, отмечают аналитики издания, кризиса удалось избежать благодаря тому, что вся Европа, а в том числе и Германия, резко сократила свою зависимость от газа из России. Так, если в 2021 г. ФРГ закупала у РФ 52% природных ресурсов, то в 2022 – всего 22%. Вместо России теперь самым крупным поставщиком газа в ЕС выступает Норвегия.

Немаловажным фактором стала теплая погода: в большей части европейского региона температура на градусниках не опускается ниже 5°С. К примеру, в Амстердаме сейчас 8°С. В Брюсселе – 8°С. В Париже – 7°С. В Цюрихе – 5°С. В Болонье – 9°С.

Во-вторых, европейцам удалось общими усилиями и экономией сократить потребление газа в среднем на 13%, а за первые дни 2023 г. его потребление упало на впечатляющие 38%. Эксперты Morgan Stanley полагают, что в 2023 г. ЕС будет использовать на 16% меньше газа, чем раньше.

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Несмотря на положительные тенденции, в Bloomberg отмечают, что к негативным изменениям всё ещё могут привести перебои с поставками, если таковые будут. Кроме того, климат переменчив, и никто не знает, когда в Европу могут прийти сильные холода.
Источник.

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#европа #евросоюз #энергетический кризис #энергетический кризис в европе #европа кризис
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