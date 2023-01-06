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Global Firepower: армия Украины вошла в ТОП-15 по всему миру
Иран, Израиль, Австралия, Тайвань и много других стран уже позади.
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Как утверждают СМИ, Вооруженные силы Украины впервые смогли войти в ТОП-15 армий по всему миру. Проанализировав более 60 разных факторов, аналитическое агентство Global Firepower (GFP) выделило, что благодаря усиленной поддержке со стороны США и Европы армия Украины получила огромное количество новейших видов вооружения. Таким образом она смогла всего за год переместиться с 22-го места на 15-е.

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На первом месте, традиционно, GFP отметило США: по индексу PowerIndex (PwrIndx) Америка ближе всех к идеальному значению. Далее идут Китай, Россия, Индия, Британия, Южная Корея, Пакистан, Япония и Франция. Всего в списке 145 государств. Украина, тем временем, по уровню военной мощи обогнала Австралию, Иран, Израиль, Вьетнам, Польшу и Испанию. Для сравнения, показатель PwrIndx по некоторым странам:

  • США – 0,0712
  • Россия – 0,0714
  • Китай – 0,0722
  • Индия – 0,1025
  • Франция – 0,1848
  • Египет – 0,2224
  • Украина – 0,2561
  • Германия – 0,3881
  • Северная Корея – 0,5118
  • Беларусь – 1,0485
  • Молдова – 4,0861

Чем ниже число, тем, соответственно, сильнее армия.

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Наибольшую военную помощь Украине, напомним, оказали США, Британия, Япония, Германия, Канада и Польша, а последний транш от Америки уже называют крупнейшим за всю историю. Пока что его ещё не подписали на официальном уровне.
Источник.

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#всу #армия украины
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TheEd
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Не, без ядерного, трофеи забрать надо. Ну и трусливых украинцев, сбежавших в европу из нор повыковыривать.
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
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