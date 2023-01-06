Как утверждают СМИ, Вооруженные силы Украины впервые смогли войти в ТОП-15 армий по всему миру. Проанализировав более 60 разных факторов, аналитическое агентство Global Firepower (GFP) выделило, что благодаря усиленной поддержке со стороны США и Европы армия Украины получила огромное количество новейших видов вооружения. Таким образом она смогла всего за год переместиться с 22-го места на 15-е.
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На первом месте, традиционно, GFP отметило США: по индексу PowerIndex (PwrIndx) Америка ближе всех к идеальному значению. Далее идут Китай, Россия, Индия, Британия, Южная Корея, Пакистан, Япония и Франция. Всего в списке 145 государств. Украина, тем временем, по уровню военной мощи обогнала Австралию, Иран, Израиль, Вьетнам, Польшу и Испанию. Для сравнения, показатель PwrIndx по некоторым странам:
- США – 0,0712
- Россия – 0,0714
- Китай – 0,0722
- Индия – 0,1025
- Франция – 0,1848
- Египет – 0,2224
- Украина – 0,2561
- Германия – 0,3881
- Северная Корея – 0,5118
- Беларусь – 1,0485
- Молдова – 4,0861
Чем ниже число, тем, соответственно, сильнее армия.
Наибольшую военную помощь Украине, напомним, оказали США, Британия, Япония, Германия, Канада и Польша, а последний транш от Америки уже называют крупнейшим за всю историю. Пока что его ещё не подписали на официальном уровне.
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