Иран, Израиль, Австралия, Тайвань и много других стран уже позади.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Как утверждают СМИ, Вооруженные силы Украины впервые смогли войти в ТОП-15 армий по всему миру. Проанализировав более 60 разных факторов, аналитическое агентство Global Firepower (GFP) выделило, что благодаря усиленной поддержке со стороны США и Европы армия Украины получила огромное количество новейших видов вооружения. Таким образом она смогла всего за год переместиться с 22-го места на 15-е.

реклама

На первом месте, традиционно, GFP отметило США: по индексу PowerIndex (PwrIndx) Америка ближе всех к идеальному значению. Далее идут Китай, Россия, Индия, Британия, Южная Корея, Пакистан, Япония и Франция. Всего в списке 145 государств. Украина, тем временем, по уровню военной мощи обогнала Австралию, Иран, Израиль, Вьетнам, Польшу и Испанию. Для сравнения, показатель PwrIndx по некоторым странам:

США – 0,0712

Россия – 0,0714

Китай – 0,0722

Индия – 0,1025

Франция – 0,1848

Египет – 0,2224

Украина – 0,2561

Германия – 0,3881

Северная Корея – 0,5118

Беларусь – 1,0485

Молдова – 4,0861

Чем ниже число, тем, соответственно, сильнее армия.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Наибольшую военную помощь Украине, напомним, оказали США, Британия, Япония, Германия, Канада и Польша, а последний транш от Америки уже называют крупнейшим за всю историю. Пока что его ещё не подписали на официальном уровне.

Источник.