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ASUS представила видеокарты RTX 4070 Ti: скромный дизайн и высокая производительность
На рынок выйдут две модели: TUF Gaming и ROG Strix.
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Сегодня компания NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 4070 Ti, слухи о которых начали ходить по интернету задолго до их анонса. Как известно, данные графические ускорители ещё в четвёртом квартале прошлого года назывались GeForce RTX 4080 12Gb, однако по причине возможных путаниц NVIDIA решила поменять название и заодно некоторые характеристики. Вслед за "зелёной" компанией свои чипы начали представлять партнёры. Среди них – ASUS с двумя моделями: ROG Strix и TUF Gaming.

  • ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix: на 31% больше охлаждения за счёт увеличенных вентиляторов, притом уровень шума при аналогичном потреблении заметно ниже, чем у GeForce RTX 3080
  • ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming: цельный литой кожух, вентиляция задней панели, улучшенные конденсаторы

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Коротко о каждой модели

ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix
Видеокарта предложит хорошую производительность нового поколения в уменьшенном корпусе с классическим дизайном серии ROG Strix в стиле киберпанка. Толщина – 3,15 слота, длина – 336 мм. Практически нулевой уровень шума при относительно высоких нагрузках. Имеет технологию Strix, за счёт которой геймер может выбирать между режимом производительности и бесшумности. Присутствует подсветка ARGB.

Характеристики:

  • 12Gb GDDR6X
  • 7680 ядер
  • PCIe 4.0
  • 2 порта HDMI 2.1a
  • 3 порта DisplayPort 1.4a

ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming
Данная модель может похвастаться укороченной платой и утолщённым радиатором. Толщина – 3,25 слота, длина – 305 мм. За счёт маленького размера влезет в большее количество корпусов, нежели ROG Strix. Переключатель между режимами BIOS также присутствует. На передней панели размещён цветной ARGB-логотип TUF.

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Характеристики:

  • 12Gb GDDR6X
  • 7680 ядер
  • PCIe 4.0
  • 2 порта HDMI 2.1a
  • 3 порта DisplayPort 1.4a
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