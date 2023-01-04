Сегодня компания NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 4070 Ti, слухи о которых начали ходить по интернету задолго до их анонса. Как известно, данные графические ускорители ещё в четвёртом квартале прошлого года назывались GeForce RTX 4080 12Gb, однако по причине возможных путаниц NVIDIA решила поменять название и заодно некоторые характеристики. Вслед за "зелёной" компанией свои чипы начали представлять партнёры. Среди них – ASUS с двумя моделями: ROG Strix и TUF Gaming.
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix: на 31% больше охлаждения за счёт увеличенных вентиляторов, притом уровень шума при аналогичном потреблении заметно ниже, чем у GeForce RTX 3080
- ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming: цельный литой кожух, вентиляция задней панели, улучшенные конденсаторы
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Коротко о каждой модели
ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix
Видеокарта предложит хорошую производительность нового поколения в уменьшенном корпусе с классическим дизайном серии ROG Strix в стиле киберпанка. Толщина – 3,15 слота, длина – 336 мм. Практически нулевой уровень шума при относительно высоких нагрузках. Имеет технологию Strix, за счёт которой геймер может выбирать между режимом производительности и бесшумности. Присутствует подсветка ARGB.
Характеристики:
- 12Gb GDDR6X
- 7680 ядер
- PCIe 4.0
- 2 порта HDMI 2.1a
- 3 порта DisplayPort 1.4a
ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming
Данная модель может похвастаться укороченной платой и утолщённым радиатором. Толщина – 3,25 слота, длина – 305 мм. За счёт маленького размера влезет в большее количество корпусов, нежели ROG Strix. Переключатель между режимами BIOS также присутствует. На передней панели размещён цветной ARGB-логотип TUF.
Характеристики:
- 12Gb GDDR6X
- 7680 ядер
- PCIe 4.0
- 2 порта HDMI 2.1a
- 3 порта DisplayPort 1.4a