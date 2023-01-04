Ещё недавно путешествия во времени были лишь историей из фантастических фильмов и сериалов, однако с каждым днём человечество становится на шаг ближе к достижению этой цели. Так, с помощью нейросетей и искусственного интеллекта пользователь Reddit смог перенести себя в различные эпохи нашей истории: во времена взятия Трои, период строительства пирамид в Египте, годы жизни художника и изобретателя Леонардо да Винчи, когда тот только писал известнейший портрет в мире – Мону Лизу. Кроме прочего, нейросети дали блогеру возможность "поплавать" с Христофором Колумбом и "увидеть" Землю во время ледникового периода.
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Как отмечает пользователь, на изображениях – персонаж Стельфи, которого он срисовал с самого себя и отправил в путешествия во времени. Судя по журналу Стельфи на Reddit, автор к сегодняшнему дню отобразил следующие приключения:
- Пирамиды Гизы
- Старый Запад
- В пещере тиранозавра рекса
- На поверхности Марса, в 2022 г.
- В Англии 1266 г.
- С Санта-Клаусом, год и локация неизвестны
- С Чарльзом Дарвином, 1872 г.
- С викингами в 937 г. н.э.
- В Риме 46 г. н.э.
По словам пользователя, чтобы создать и отредактировать каждую фотографию с нуля, ему нужно минимум три часа. Если локация сложная и требует большей детализации, то время, соответственно, увеличивается.
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