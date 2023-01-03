Во время недавней статьи по поводу нынешнего года инсайдер Том Хендерсон, которого знают по точным прогнозам в игровой индустрии, рассказал несколько важных подробностей о будущей Grand Theft Auto 6 и поделился с читателями своей личной механикой определения даты релиза.
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Во-первых, по словам инсайдера, в Rockstar Games уже много лет создают GTA 6 таким образом, чтобы она стала крупнейшим игровым проектом за всю историю видеоигр. Возможно, в будущем её рекорды по загрузкам и онлайну сможет побить лишь GTA 7.
Во-вторых, Хендерсон указал на свой отчёт 2021 г., где он подробно отметил, как можно определить дату выхода GTA 6. Отмечается, что в Rockstar уже стало традицией анонсировать игры за два года до их релиза. Это означает, что как только появится первый официальный трейлер GTA 6, это станет знаком: от даты нужно отсчитать приблизительно два года. Таким образом, если трейлер покажут в этом году, на что ориентируется сам инсайдер, релиз будет запланирован на начало 2025 г. Стоит отметить, что когда Хендерсон говорил об этом в 2021 г., ему мало кто поверил. Фанаты предпочли не думать, что Rockstar настолько "затянет" с GTA 6.
Анонс Grand Theft Auto 6, напомним, произошёл в начале 2022 г. Тогда разработчики лишь сказали, что работают над продолжением легендарной игры, без каких-либо подробностей. Спустя время в сеть слили множество кадров геймплея из ранних версий игры, достоверность которого в Rockstar подтвердили.