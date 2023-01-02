От реальной поездки отличить сложно.

Считающаяся сегодня культовой игра Grand Theft Auto V вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 в далёком 2013 г., а в 2014 г. – на PlayStation 4 и Xbox One. До персональных компьютеров тайтл добрался аж в апреле 2015 г. С тех пор игра увидела тысячи различных модов, которые повышают качество графики, улучшают текстуры персонажей, NPC; вносят новые погодные условия и т.д., однако недавно был показан в действии мод, делающий игру максимально реалистичной. По крайней мере, если не знать Лос-Сантос наизусть, сперва можно подумать, что видео снято на экшен-камеру.

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Как указано в описании, геймплей ночной поездки на мотоцикле был записан с помощью иммитации трассировки лучей ReShade (полностью кастомные настройки графики) и модов NVE и QuantV, созданных для текстур и глобального освещения. Стоит отметить, что благодаря отражениям на дороге геймплей выглядит даже лучше, чем в неоновом Cyberpunk 2077.

Чтобы мод корректно работал и выдавал адекватное количество кадров в секунду, потребовалось самое топовое компьютерное оборудование:

Процессор: Intel Core i9-13900K

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090

Количество оперативной памяти: 64Gb

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В комментариях к видео некоторые пользователи отмечают, что получилось и правда очень реалистично, но результат был достигнут с помощью мокрых дорог (для отражений), ночного времени суток и быстрой езды на мотоцикле, из-за чего остальные текстуры сливаются.