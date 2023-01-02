Миллиардер поставил абсолютный антирекорд.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Миллиардер Илон Маск на пике смог стать самым богатым человеком за всю историю – 21 ноября 2021 г. в его распоряжении находились 340 млрд долларов. После серии неудач в бизнесе и приобретения соц. сети микроблогов Twitter состояние Маска заметно уменьшилось: до 137 млрд долларов. Таким образом миллиардер стал первым человеком, который потерял более 200 млрд долларов чистого капитала.

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Основной причиной неудач стало то, что компания Tesla подешевела на 85 млрд долларов, а её рыночная капитализация упала аж до 390 млрд долларов. Стоит отметить, что ещё в январе знаменитая автомобильная компания Маска стоила порядка 1,2 трлн долларов: за год ее цена упала в три раза. Все расчеты принадлежат изданию Bloomberg: оно ежедневно следит за тем, сколько и на чём зарабатывает предприниматель Илон Маск.

В 2021 г. Маск стал вторым миллиардером, состояние которого превысило невероятную отметку в 200 млрд долларов. Первым, кто сумел достичь таких высот, был основатель Amazon Джефф Безос.

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Сегодня Илон Маск, потратив огромное количество личных средств на покупку Twitter, занимает вторую строчку рейтинга самых богатых людей, временно уступая первое место владельцу модного дома Louis Vuitton Бернару Арно.