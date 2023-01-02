Миллиардер Илон Маск на пике смог стать самым богатым человеком за всю историю – 21 ноября 2021 г. в его распоряжении находились 340 млрд долларов. После серии неудач в бизнесе и приобретения соц. сети микроблогов Twitter состояние Маска заметно уменьшилось: до 137 млрд долларов. Таким образом миллиардер стал первым человеком, который потерял более 200 млрд долларов чистого капитала.
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Основной причиной неудач стало то, что компания Tesla подешевела на 85 млрд долларов, а её рыночная капитализация упала аж до 390 млрд долларов. Стоит отметить, что ещё в январе знаменитая автомобильная компания Маска стоила порядка 1,2 трлн долларов: за год ее цена упала в три раза. Все расчеты принадлежат изданию Bloomberg: оно ежедневно следит за тем, сколько и на чём зарабатывает предприниматель Илон Маск.
В 2021 г. Маск стал вторым миллиардером, состояние которого превысило невероятную отметку в 200 млрд долларов. Первым, кто сумел достичь таких высот, был основатель Amazon Джефф Безос.
Сегодня Илон Маск, потратив огромное количество личных средств на покупку Twitter, занимает вторую строчку рейтинга самых богатых людей, временно уступая первое место владельцу модного дома Louis Vuitton Бернару Арно.