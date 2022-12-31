Последние пару месяцев видеокарта GeForce RTX 4070 Ti уже почти не держится в секрете, и очередным подтверждением этого является то, что NVIDIA сама опубликовала предварительные результаты её тестов в играх, намекая, что по производительности чип впечатлит даже самых скептически-настроенных геймеров.
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Учитывая тот факт, что GeForce RTX 4070 Ti – это всего лишь новое название отменённой GeForce RTX 4080 12Gb, NVIDIA посчитала правильным сравнить мощность ускорителя с GeForce RTX 3080 12Gb. Тем не менее, даже если со стороны тесты кажутся весьма объективными, не всё так просто: они проводились с включённой технологией DLSS 3.0, которая в играх буквально разгоняет видеокарты поколения Ada Lovelace, тогда как GeForce RTX 3080 12Gb могла "похвастаться" только устаревшей DLSS 2.0. Информация об этом размещена внизу изображения мелким шрифтом.
Судя по результатам, GeForce RTX 4070 Ti обходит своего конкурента во всех трёх играх: Microsoft Flight Simulator, Warhammer 40 000: Darktide и Cyberpunk 2077. Разница в выходной производительности между видеокартами колеблется в пределах 80-360%. Наибольший разрыв по количеству кадров, что не удивительно, именно в Cyberpunk 2077: новый чип показал себя мощнее GeForce RTX 3080 12Gb почти в четыре раза. В два раза быстрее RTX 4070 Ti в Microsoft Flight Simulator, а в Warhammer 40 000: Darktide – всего лишь на 80%.
При всём этом NVIDIA даже опубликовала краткие характеристики процессора:
- Ядра – 7680
- Частота в бусте – 2.61 ГГц
- Количество памяти – 12Gb
- Тип памяти – GDDR6X
- Максимальные настройки – 4К в 240Гц или 8К в 60Гц с DSC.
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