Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIA готовит новую видеокарту RTX 3050 со сниженным на 15W потреблением
Пользователи, тем временем, ждут RTX 4050.
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

Ситуация на рынке видеокарт для NVIDIA не простая: топовая GeForce RTX 4090 получилась удачной, её разбирают с полок как горячие пирожки. За более слабую GeForce RTX 4080, как и предполагалось, никто не хочет платить 1 200 долларов, поэтому она пылится на складах в ожидании своего часа. На повестке дня, тем временем, выход GeForce RTX 4070 Ti. Её должны представить 1 января на ежегодной выставке CES 2023. Выделят ли на мероприятии время GeForce RTX 4060, пока что сказать трудно. Вероятнее всего нет: карта появится ближе к лету следующего года.

реклама

Несмотря на ожидания геймеров увидеть бюджетный и средне-бюджетный сегмент Ada Lovelace (GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti), похоже, у NVIDIA другие планы. По сообщениям зарубежных СМИ, компания готовит к выходу вторую версию GeForce RTX 3050, но уже не на GA106, а на GA107. Единственное, что изменится в характеристиках карты – это потребление. Его планируют уменьшить со 130W до 115W.

Т.к. GA106 и GA107 по своей схеме очень похожи, чтобы производить новые чипы, NVIDIA не придётся менять дизайн печатной платы или совершенствовать систему охлаждения.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

Характеристики GeForce RTX 3050 115W, соответственно, будут следующими:

  • Ядра – 2560
  • Память – 8Gb GDDR6
  • Скорость памяти – 14 Gbps
  • Шина памяти – 128-бит
  • Частоты в бусте – 1807 МГц
  • Потребление – 115W
    Источник.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #ampere #rtx 4090 #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4080 #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 3050
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая версия настольной GeForce RTX 3050 на базе GPU GA107 отличается меньшим энергопотреблением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Encased
33
Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
3
В российских кинотеатрах начали показывать "Аватар: Путь воды", но с изменённым названием
21
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
18
В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
36
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
9
В сеть попали личные фото владельцев роботов-пылесосов iRobot
+
Почему NASAMS, IRIS-T и MIM-23 Hawk не могут защитить небо над Киевом и чего ждать ЗРК Patriot
20
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
5
Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
2
Как увеличить производительность ПК без переплат – покупаем правильный процессор для апгрейда
19
Эмулятор PlayStation 4 запускает 65 консольных игр
+
На российском рынке появились ноутбуки HP, Lenovo и ASUS, ввезенные при помощи параллельного импорта
1
Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
7
Нас бьют, а мы толстеем – почему сегодня в магазинах РФ выгодно купить флагман NVIDIA
11
Aliexpress понизил внутренний курс почти до курса ЦБ
3
В сети появились предполагаемые цены и спецификации Intel Raptor Lake
8
Ryzen 7 7700 за $299 обошёл суперфлагман Core i9-12900KS в одноядерном тесте Geekbench 5
3
Повышенная частота кадров в сиквеле «Аватара» привела к поломке некоторых кинотеатральных проекторов
3
Ожидается, что генеральный директор AMD представит процессоры Zen 4 X3D и RDNA3 на выставке CES
7

Популярные статьи

Почему системы ЗРК Patriot, поставляемые США Украине, неэффективны против российских ракет
33
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
77
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
10
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
6
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
103
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
5
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
156
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
21

Сейчас обсуждают

Мажор
13:59
Головоломки Я люблю, прошёл все части куба, портала, центр Европы
Решение головоломок — в свежем геймплейном видео Amnesia The Bunker
Вам не убить Шешу!
13:58
Зрелище исключительно мерзкое. Но! Поющая мумия долиной не по своему желанию несёт патриотическую белиберду. Теперь 5-6 фраз бреда о «величии» и «войне» - это обязательно условие , которое ставится вс...
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Руслан Глинник
13:58
Я так понимаю будут играть до тех пор пока не выиграет Франция ?
В Китае за один день Сovid-19 подтвердили у 37 млн жителей
Вежливый N-A-S_A-M-S
13:58
После вчерашнего прилета утром колонны оккуупантов покинули поселки Урзуф и Бабах-Тарама. Частично отправились в сторону Мариуполя, частично оттянулись подальше от линии потенциального поражения в рай...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
13:57
П%:?н чмо и 314дорас
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вам не убить Шешу!
13:57
пока есть поддержка Запада, нет а вот рабсия уже обречена особенно с такими диванными вояками вроде тебя
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Вам не убить Шешу!
13:57
как ты с дивана уничтожать собрался
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Spаmbоmbеr4
13:57
Много кадров с "Ланцетированием" (ударами ББП "Ланцет-3М" изд.53), хотя многое уже здесь было. А также есть и удары ЛМУР "Префикс" Изд.305, она же теперь Х-39 (кстати, что тоже намекает не некое сродс...
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Яяяяяяяя Бббббб
13:56
всем пацанам, не продажным 6лядям мой рахмат и привет. Я вашу поддержку вижу. И будьте уверены,я за вас, а не подшконочных 6лядей кре%:левских
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
Вам не убить Шешу!
13:56
почему про 8 лет бомбаса начали говорить активно лишь после 24 февраля, до этого пофиг было?
«Ростелеком» планирует заменить Jira, Trello и Confluence своей большой программной платформой «Яга» стоимостью 1 млрд руб.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем