Пользователи, тем временем, ждут RTX 4050.

Ситуация на рынке видеокарт для NVIDIA не простая: топовая GeForce RTX 4090 получилась удачной, её разбирают с полок как горячие пирожки. За более слабую GeForce RTX 4080, как и предполагалось, никто не хочет платить 1 200 долларов, поэтому она пылится на складах в ожидании своего часа. На повестке дня, тем временем, выход GeForce RTX 4070 Ti. Её должны представить 1 января на ежегодной выставке CES 2023. Выделят ли на мероприятии время GeForce RTX 4060, пока что сказать трудно. Вероятнее всего нет: карта появится ближе к лету следующего года.

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Несмотря на ожидания геймеров увидеть бюджетный и средне-бюджетный сегмент Ada Lovelace (GeForce RTX 4050, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti), похоже, у NVIDIA другие планы. По сообщениям зарубежных СМИ, компания готовит к выходу вторую версию GeForce RTX 3050, но уже не на GA106, а на GA107. Единственное, что изменится в характеристиках карты – это потребление. Его планируют уменьшить со 130W до 115W.

Т.к. GA106 и GA107 по своей схеме очень похожи, чтобы производить новые чипы, NVIDIA не придётся менять дизайн печатной платы или совершенствовать систему охлаждения.

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Характеристики GeForce RTX 3050 115W, соответственно, будут следующими:

Ядра – 2560

Память – 8Gb GDDR6

Скорость памяти – 14 Gbps

Шина памяти – 128-бит

Частоты в бусте – 1807 МГц

Потребление – 115W

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