Рынок переживает не лучшие времена.

С начала этого года криптовалютный рынок ждали сразу несколько неприятных событий: повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, крах майнинга, крах экосистемы Terra/LUNA, коллапс фонда Three Arrows Capital, банкротство биржи FTX и не только. На вершине всего этого стоит корреляция между курсами криптовалют и американским фондовым рынком, который тоже далеко не на высоте.

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В связи с этим как альткоины, так и Биткоин сильно упали в стоимости. В ожидании очередных повышений ставок BTC может с $16 200 упасть до $15 600, а если ситуация резко не улучшится, то и до $13 900, что станет абсолютным минимумом для первой криптовалюты за много лет процветания.

Одновременно с этим, по словам экспертов, падение биткоина может произойти в связи с зимними праздниками, когда торговая активность крупных компаний и трейдеров-одиночек постепенно снижается. Чтобы не допустить падения, рекомендуется не делать слишком длительные перерывы и продолжать следить за состоянием рынка.

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Так выглядят расценки самых популярных сегодня монет на CoinMarketCap:

Ethereum – $1 216

BNB – $249

XRP – $0,34

Dogecoin – $0,07

Cardano – $0,25

Polygon – $0,80

Polkadot – $4,60

TRON – $0,05

Litecoin – $65,15

Solana – $12,22