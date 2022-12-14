Спецификации RTX 4070 также известны.

К середине декабря NVIDIA уже выпустила две видеокарты нового поколения: GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090, а это означает, что пришло время средне-бюджетного сегмента. По традиции, для большинства покупателей он является наиболее интересным, особенно если речь идёт о Next Gen ускорителях. Пару дней назад инсайдер kopite7kimi, который появился также резко, как и исчез, перечислил характеристики GeForce RTX 4070. Сегодня очередь подошла к GeForce RTX 4060 Ti.

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Стоит отметить, что хотя у инсайдера практически безупречная репутация, компания NVIDIA известна сменами характеристик в последнюю очередь. Не исключено, что "внутренности" видеокарт могут изменить даже после их официального анонса, как это было с GeForce RTX 4080 12Gb/GeForce RTX 4070 Ti.

Итак, по данным инсайдера, характеристики GeForce RTX 4060 Ti будут следующими:

Кристалл – AD106-350

Ядра CUDA – 4352

Видеопамять – 8Gb GDDR6

Скорость видеопамяти – 18 Gbps

Шина памяти – 128-бит

Пропускная способность – 288 ГБ/с

Потребление – 220W

Питание – 16-контактный разъем

Утверждается также, что печатная плата GeForce RTX 4060 Ti будет необычно маленькой, даже по сравнению с GeForce RTX 4070. На практике это будет означать, что чип сможет поместиться в большее количество корпусов.

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GeForce RTX 4070, напомним, получит на 35% больше ядер и на 4Gb больше видеопамяти. К слову о ней, у более дорогой карты будет ускоренный вариант GDDR6X, тогда как у RTX 4060 – GDDR6. Потреблять RTX 4070 будет больше всего на 30W.

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