Как известно, некоторое время назад, незадолго до выхода на рынок видеокарт GeForce RTX 4090, компания EVGA объявила, что полностью прекращает с NVIDIA всякое сотрудничество в сфере производства графических ускорителей. Слухи, ходившие на тот момент, указывали, что настолько категоричное решение связано с внутренними разногласиями между двумя компаниями.
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Тем не менее, до принятия окончательного решения EVGA успела произвести несколько моделей RTX 4090. Сколько именно, не уточняется, однако известно, что большая часть из них ушла блогерам, с которыми компания сотрудничала ранее, а одну модель ради интереса выставили на благотворительный аукцион. Вся вырученная сумма от продажи видеокарты пойдет в фонд Детской исследовательской больницы Святого Иуды (США).
Некоторое время EVGA GeForce RTX 4090 FTW3 была доступна на eBay с неизвестной стартовой стоимость, после чего начались торги. Выяснилось, что уникальную видеокарту, хоть она по сути и является прототипом, хотят получить все, поэтому цена чипа резко возросла. В конечном итоге аукцион закончился, а близкий к EVGA блогер JayzTwoCents рассказал, что последняя зафиксированная ставка составляла 13 100 долларов. Именно столько заплатил анонимный покупатель за EVGA Next Gen. Не исключено, что в будущем он сможет продать карту гораздо дороже, т.к. возобновлять сотрудничество с NVIDIA EVGA явно не собирается.
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