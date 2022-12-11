Буквально два месяца назад компания NVIDIA выпустила новую архитектуру под названием Ada Lovelace, названную в честь первого программиста в истории – Ады Лавлейс. Видеокарты GeForce RTX 4000 Ada по всем параметрам оказались существенно производительнее и мощнее поколения GeForce RTX 3000 Ampere, но уже сегодня речь зашла о следующей архитектуре для видеокарт – GeForce RTX 5000. Если быть точнее, о том, как появилась идея назвать архитектуру Blackwell.
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По данным NVIDIA, от лица которой говорил вице-президент Ян Бак, стабильно каждые несколько лет компания возвращается к пользователям с новым поколением видеокарт. Так, релиз GeForce RTX 5000 намечен уже на 2024 г., а архитектуру Blackwell назовут в честь афроамериканского учёного-математика Дэвида Гарольда Блэквелла, который внёс огромный вклад в теорию вероятностей. Кроме прочего, Блэквелл стал первым афроамериканцем, принятым в Национальную академию наук и первым чернокожим преподавателем в Калифорнийском университете в Беркли. Знаменитый учёный с докторской степенью по математике скончался в 2010-м на 91-м году жизни.
Если анализировать ситуацию с логической точки зрения, архитектура Blackwell появится в первых двух кварталах 2024 г., а сами ускорители GeForce RTX 5000 выйдут ближе к новогодним праздникам. Точно такой же маркетинговой стратегии NVIDIA придерживалась во время релиза нынешнего поколения видеокарт Ada Lovelace.