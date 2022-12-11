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Kachka За пост начислено вознаграждение
Основателя обанкротившейся биржи FTX подозревают в намеренном крахе криптовалюты Terra
История начинает принимать неожиданные обороты.
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Всем известна история компании Terraform, обвалившейся криптовалюты Terra (LUNA) и ее разработчика До Квона. Пару месяцев назад цифровой токен Terra и привязанная к нему стабильная монета UST в результате общего пессимизма на рынке, враждебных действий неустановленной группы людей (вероятнее всего китов – крупных игроков) оставила без денег всех вкладчиков, когда стоимость монеты упала до нуля. Сам До Квон, как сообщали правоохранительные органы Южной Кореи, вместо того чтобы спасать ситуацию, выводил на другие аккаунты крупные средства, тем самым уничтожая экономику Terraform и все алгоритмы безопасности, предусмотренные для таких ситуаций.

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Как утверждает сегодня издание The New York Times, владелец обанкротившейся недавно биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид может быть непосредственно причастен к обоим "трагедиям" в мире криптовалют. По предварительным данным, Бэнкман-Фрид как раз таки и являлся одним из тех китов, которые зарабатывали на крахе Terra путем манипуляций.

Сообщается, что когда стейблокоин UST "отвязался" от доллара 8 мая, некое неизвестное лицо (предположительно Сэм Бэнкман-Фрид и его биржа FTX) разместило чрезвычайно огромное число транзакций на продажу UST, после чего ни о какой обратной привязке к доллару речи и быть не могло, т.к. массовый отток UST привел к падению рыночной стоимости.

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Сколько именно Бэнкман-Фрид заработал на крахе Terra и каким образом он это сделал, предстоит выяснить органам, занимающимся расследованием данного вопроса. Единственное, что известно – из-за падения UST инвесторы потеряли в сумме около 1 трлн долларов.

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#криптовалюты #криптовалютный рынок #ftx #terra #terraform labs
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