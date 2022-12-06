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Венгрия единственной из всех стран ЕС заблокировала выделение Украине 18 млрд евро
Макрофинансовая помощь задерживается.
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Сегодня во время заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, основной темой которого должно было стать выделение Украине новой макрофинансовой помощи на 2023 г. в размере 18 млрд евро, Венгрия официально отказалась принимать соответствующие поправки в законодательство.

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Как отмечают СМИ, министр финансов Венгрии Михай Варга, говоря от имени всей страны, высказался против принятия Европейским советом поправок, которые бы позволили странам ЕС взять кредиты и отправить их на помощь Украине. По словам действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, это решение лишь превратит сотрудничающие государства ЕС в государства-должники, ответственные в будущем за выплату долгов. В связи с этим вопрос о помощи Украине не отменяется, а лишь отодвигается до того момента, пока европейские эксперты по финансам не найдут альтернативный способ.

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Вместе с тем министр финансов Чехии Збигнев Станюра заявил, что упомянутый альтернативный способ поддержки Украины будет в скором времени найден, а Орбан выступил за идею о заключении с Украиной двусторонних соглашений. Таким образом каждая страна сможет вложить в общий бюджет помощи свой вклад. Ранее в Венгрии уже предложили выделить на финансовые нужды Украины 187 млн евро из собственного бюджета.
Источник.

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#европа #европейский союз #венгрия #венгрия и украина
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