Наибольший процент по-прежнему у мобильной и десктопной RTX 3060.

С началом нового месяца магазин цифровой дистрибуции Steam, официально заблокировавший россиянам все способы оплаты, поделился статистикой использования оборудования за ноябрь. Сразу стоит отметить, что на стенде видеокарт появился новый лидер: GeForce GTX 1650 с 6.27% (+0.66%). Таким образом любимая раньше у геймеров GeForce GTX 1060 опустилась на второе место (5.77%). На третьем закрепилась GeForce RTX 2060 (4.64%). С минимальным отставанием на четвёртом месте оказалась мобильная GeForce RTX 3060 (4.63%), а десктопная версия карты вошла в ТОП-6 с 3.41%. В общей сложности у обоих карт 8.04%.

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Как отмечают эксперты, причина выросшей популярности GeForce GTX 1650 кроется в окончании дефицита видеокарт и восстановлении рынка чипов после майнинга. Ориентируясь на то, что цены начали падать, геймеры стали массово переходить на более дорогие варианты. Тем не менее, не на чересчур дорогие, поэтому в большинстве случаев дело ограничивалось бюджетной GeForce GTX 1650.

Как и в прошлых месяцах, данные Steam показывают, что самыми популярными вариантами видеокарт среди миллионов пользователей остаются хх50 и хх60. Кроме прочего, в ТОП-10 не попала ни одна видеокарта от AMD или Intel: по традиции все места достались NVIDIA.

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Классический геймерский ПК в Steam охарактеризовали следующим образом:

Операционная система – Windows 10 64-bit

Видеокарта – GeForce GTX 1650

Оперативная память – 16Gb

Видеопамять – 8Gb

Разрешение – 1920x1080p

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