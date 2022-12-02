Как рассказывают в компании NVIDIA, прогрессивная технология DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling), представленная на недавней презентации GeForce Now, уже успешно работает в четырнадцати играх. Полный список тайтлов предлагается посмотреть на официальном сайте. В числе первых проектов, которые получили поддержку DLSS 3.0, оказался Cyberpunk 2077.
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Уже в этом месяце обновленную технологию масштабирования получат и другие популярные проекты:
- The Witcher 3: Wild Hunt (апдейт с улучшенными текстурами и трассировкой лучей ожидается 14 декабря)
- Need For Speed Unbound
- Warhammer 40,000 Darktide
- Jurassic World Evolution 2 (апдейт с DLSS 3.0 выйдет 8 декабря)
- Portal with RTX (апдейт с трассировкой лучей и DLSS 3.0 выйдет 8 декабря)
В этом же месяце четыре игры получат DLSS 2.0:
- Firefighting Simulator
- Choo-Choo Charles (9 декабря)
- Marvels Midnight Suns (релиз сегодня)
- Blacktail (15 декабря)
По данным NVIDIA, без учёта вышеперечисленных тайтлов на сегодняшний момент технологию DLSS поддерживают ровно 250 игр. После проведения нескольких тестов журналисты убедились, что игры с DLSS 3.0 могут выдавать в два раза большую производительность, чем игры без неё.
Стоит отметить, что DLSS 3.0 поддерживается исключительно видеокартами RTX 4000. В основе новейшей технологии лежит механика генерации не отдельных кадров, а целых пикселей.