Классическая DLSS поддерживается более 250-я играми.

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

Как рассказывают в компании NVIDIA, прогрессивная технология DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling), представленная на недавней презентации GeForce Now, уже успешно работает в четырнадцати играх. Полный список тайтлов предлагается посмотреть на официальном сайте. В числе первых проектов, которые получили поддержку DLSS 3.0, оказался Cyberpunk 2077.

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Уже в этом месяце обновленную технологию масштабирования получат и другие популярные проекты:

The Witcher 3: Wild Hunt (апдейт с улучшенными текстурами и трассировкой лучей ожидается 14 декабря)

Need For Speed Unbound

Warhammer 40,000 Darktide

Jurassic World Evolution 2 (апдейт с DLSS 3.0 выйдет 8 декабря)

Portal with RTX (апдейт с трассировкой лучей и DLSS 3.0 выйдет 8 декабря)

В этом же месяце четыре игры получат DLSS 2.0:

Firefighting Simulator

Choo-Choo Charles (9 декабря)

Marvels Midnight Suns (релиз сегодня)

Blacktail (15 декабря)

По данным NVIDIA, без учёта вышеперечисленных тайтлов на сегодняшний момент технологию DLSS поддерживают ровно 250 игр. После проведения нескольких тестов журналисты убедились, что игры с DLSS 3.0 могут выдавать в два раза большую производительность, чем игры без неё.

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Стоит отметить, что DLSS 3.0 поддерживается исключительно видеокартами RTX 4000. В основе новейшей технологии лежит механика генерации не отдельных кадров, а целых пикселей.