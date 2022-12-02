О дешёвых консолях пока что говорить рано.

Недавно подошёл к концу последний месяц осени и началась зима, а это означает, что пришло время подводить итоги ноября. В частности, нужно затронуть тему того, насколько доступными оказались новые процессоры Intel и AMD, а также упомянуть, как дешевели на протяжении месяца игровые видеокарты.

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Начиная с процессоров, стоит сразу отметить, что большинство чипов Intel 11-го поколения потеряли примерно 15-25% стоимости по сравнению с началом ноября. Кроме того, некоторые модели раскупали настолько быстро, что они стали исчезать из определенных розничных магазинов России.

Чипы 12-го поколения Alder Lake на фоне появления в продаже 13-го поколения Raptor Lake подешевели на 3-6 тыс. рублей, а сами Raptor Lake, выпущенные в октябре, сейчас тоже стоят немного меньше. Средне-бюджетные процессоры Raptor Lake подешевели в среднем на 3-5 тыс. рублей, а вот флагманские остались с той же стоимостью, что не удивительно.

У AMD в России, наоборот, подешевели только топовые чипы: на 3-4 тысячи рублей, а самые популярные модели остались на прежнем уровне.

Что интересно, видеокарты в России за месяц почти не подешевели: цены упали только на отдельно взятые модели. Например, Radeon RX 6700 XT стоят на 6-7 тыс. рублей ниже, чем ранее. GeForce RTX 3060 за месяц в среднем только подорожали – на 3 тыс. рублей, как и GeForce RTX 3080 Ti – на 4 тыс. рублей. Существенно упала цена на GeForce RTX 3070 Ti: c 58 тыс. рублей в начале октября до 48 тыс. рублей в начале декабря.

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Цены на консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S, к большому сожалению, никак не меняются. Если сегодняшние расценки на PS5 сравнить с теми, что были в ноябре 2020 г., то можно сделать вывод, что приставки подорожали на 15 тыс. рублей.