Всё из-за снизившегося предложения.

Спустя месяц после того как Ethereum перешёл на модель Proof Of Stake рынок видеокарт наводнили десятки и сотни тысяч подержанных ускорителей, которые в один момент потеряли свой смысл. Например, популярную у геймеров GeForce RTX 3060 можно было найти даже за 99 долларов, если только покупатель согласится с тем фактом, что видеокарта способна выйти из строя через месяц использования. По причине наличия огромного количества б/у товаров рынок новых дискретных графических процессоров упал до самых низких значений с 2009 г. По данным американских СМИ, тем не менее, предложение подержанных ускорителей в США начало резко иссякать.

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Сегодня, как отмечает портал Wccftech, цены на б/у карты в Америке выросли почти на 200%, если сравнивать их с двумя прошлыми месяцами. Так, GeForce RTX 3060 на вторичном рынке уже стоит не 99 долларов, а все 300. GeForce RTX 3080 Ti, которую раньше можно было найти за 369 долларов, уже продают минимум за 800 долларов. Что интересно, за новую модель просят ещё больше – под 1 200 долларов.

Журналисты утверждают, что, вероятно, поток б/у карт (особенно RTX 3000), которых было в разы больше новых, резко закончился, а продавцы увидели, что предложение сократилось. Тем самым поднялись цены как на новые видеокарты, так и на подержанные: спрос остался по-прежнему высоким, а предложение существенно сократилось.

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С другой стороны, эксперты сомневаются, что такое количество б/у карт было раскуплено за столь короткий промежуток времени. Всё таки, только на вторичных рынках Китая были замечены сотни тысяч видеокарт из майнинговых ферм.

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