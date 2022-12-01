Стоимость полностью соответствует мощности.

По данным издания VideoСardz, вчера NVIDIA выпустила свой новый графический процессор для настольных станций под названием RTX 6000 на базе архитектуры Ada Lovelace, известной нам по видеокартам GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Сразу же после новости об этом розничные продавцы начали публиковать характеристики самого мощного чипа из существующих на сегодняшний момент.

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Утверждается, что RTX 6000 – это невероятно производительный ускоритель, основанный на кристалле AD102, поддерживающий 142 потоковых процессора. Количество ядер CUDA у него на 11% больше, чем у RTX 4090 – 18 176. В отличие от игровых карт, у RTX 6000 совсем другое предназначение, поэтому ускоритель не имеет мощного жидкостного или даже обычного 3-кулерного воздушного охлаждения. Причина тому простая – TDP карты, несмотря на 48Gb видеопамяти GDDR6 на борту, не превышает 300W. Для сравнения, в играх RTX 4090 иногда потребляет 500W и больше.

Отмечается, что полный список спецификаций RTX 6000 в сети пока не публиковали, однако VideoCardz удалось его достать. Вот что известно об ускорителе в техническом плане:

18 176 ядер CUDA

588 тензорных ядер

142 ядра RT

48Gb GDDR6

384-битная шина

Скорость памяти – 960 GB/s

TDP 300W

Тактовая частота – 2,5 ГГц

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В настоящее время карта имеет далеко не маленький ценник – 7 378 долларов (455 тыс. рублей) в магазине ShopBTL и 8 210 долларов (505 тыс. рублей) в магазине CompSource.

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