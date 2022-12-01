По данным издания VideoСardz, вчера NVIDIA выпустила свой новый графический процессор для настольных станций под названием RTX 6000 на базе архитектуры Ada Lovelace, известной нам по видеокартам GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Сразу же после новости об этом розничные продавцы начали публиковать характеристики самого мощного чипа из существующих на сегодняшний момент.
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Утверждается, что RTX 6000 – это невероятно производительный ускоритель, основанный на кристалле AD102, поддерживающий 142 потоковых процессора. Количество ядер CUDA у него на 11% больше, чем у RTX 4090 – 18 176. В отличие от игровых карт, у RTX 6000 совсем другое предназначение, поэтому ускоритель не имеет мощного жидкостного или даже обычного 3-кулерного воздушного охлаждения. Причина тому простая – TDP карты, несмотря на 48Gb видеопамяти GDDR6 на борту, не превышает 300W. Для сравнения, в играх RTX 4090 иногда потребляет 500W и больше.
Отмечается, что полный список спецификаций RTX 6000 в сети пока не публиковали, однако VideoCardz удалось его достать. Вот что известно об ускорителе в техническом плане:
- 18 176 ядер CUDA
- 588 тензорных ядер
- 142 ядра RT
- 48Gb GDDR6
- 384-битная шина
- Скорость памяти – 960 GB/s
- TDP 300W
- Тактовая частота – 2,5 ГГц
В настоящее время карта имеет далеко не маленький ценник – 7 378 долларов (455 тыс. рублей) в магазине ShopBTL и 8 210 долларов (505 тыс. рублей) в магазине CompSource.
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