В прошлом году магазин Epic Games Store внезапно удивил всех интересным ивентом: в честь Нового года и сопутствующих праздников каждый день пользователи могли забрать одну бесплатную игру, что в конечном итоге вылилось в неплохую коллекцию. Тогда, чтобы осуществить акцию, магазину пришлось потратить крупную сумму, исчисляемую в десятках миллионах долларов, однако за счёт того, что всё проводилось бесплатно, Epic Games получил качественно больше новых потенциальных клиентов.
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По данным инсайдера Dealabs billbil-kun, уже зарекомендовавшего себя в индустрии видеоигр (точные прогнозы по поводу каждой акции в PlayStation Plus, Epic Games Store и Xbox Game Pass), Epic Games планирует повторить аналогичное мероприятие, как в 2020-м и 2021-м году, и в эти новогодние праздники. Ежедневная раздача бесплатных игр начнётся где-то между 15 декабря 2022 г. и 10 января 2023 г. О более точных датах инсайдер пообещал сообщить позже.
Сейчас, за месяц до Нового года, Epic Games бесплатно отдаёт одну игру каждую неделю: до 1 декабря забрать можно Star Wars: Squadrons, а после неё будут доступны Fort Triumph и RPG in a Box (до 8 декабря). Дальше планируется небольшой перерыв и начало нового ивента.
Напомним, первый раз, когда Epic Games начал бесплатно раздавать игры зимой, пришёлся на 2019-й год. Тогда магазин на Рождество отдал 12 игр, а в следующих годах увеличил количество проектов до 15-ти.