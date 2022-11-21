К концу месяца поставки будут прекращены.

С 2019 года, когда NVIDIA выпустила на рынок видеокарту GeForce RTX 2060, само понятие гейминга изменилось, т.к. тогда за относительно адекватное количество средств можно было получить поддержку любых игр на высоких настройках. За три года видеокарта стала настолько популярной, что её можно даже назвать в своём роде легендарной – до сих пор она входит в ТОП-3 самых часто используемых графических ускорителей в Steam, уступая лишь не менее известным GTX 1060 и RTX 3060 (десктопной и мобильной вместе).

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Как утверждает ресурс MyDrivers, NVIDIA начала плановую остановку поставок GeForce RTX 2060: в конце месяца заводы по производству видеокарт будут переведены на сборку других моделей. За счёт больших запасов и не слишком высокого спроса RTX 2060 какое-то время по-прежнему будут доступны в рознице, однако со временем ускорители исчезнут.

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Учитывая тот факт, что в своё время GeForce RTX 2060 стала самым доступным чипом с поддержкой трассировки лучей, причина остановки производства может быть только одна – желание NVIDIA расчистить склады перед выпуском новой GeForce RTX 4060 поколения Ada Lovelace. Сложно предположить, когда ускоритель появится в продаже, зная, что запасы RTX 2060 существенны. Вероятно, на его появление можно рассчитывать ближе к началу лета следующего года.