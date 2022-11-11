Все они принадлежат штатной команде оверклокеров.

Анонсированная в прошлом месяце игровая видеокарта Galax GeForce RTX 4090 HOF ещё далека от поступления в продажу, однако она уже смогла прославиться лучшей производительностью на рынке. Уникальная характеристика карты состоит в том, что у неё сразу два 12+4-контактных разъёма питания 12VHPWR, а не один, как у всех других ускорителей. Т.к. через каждый переходник передаются 600W энергии, потенциально Galax GeForce RTX 4090 HOF может обработать 1200W, а то и больше, учитывая, что прошлый рекорд потребления составил 670W для одного кабеля.

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За короткое время видеокарта, созданная для мировых рекордов, действительно смогла себя проявить: штатная команда оверклокеров из Galax OC Team, возглавляемая Тобиасом Бергстрёмом, поставила 20 рекордов в тестах 3DMark, GPUPI_32B, Superposition, Catzilla и Unigine. Полный список баллов по каждому тесту производительности ниже:

Тест Результат 3DMark Port Royal

31 622 3DMark Time Spy Graphics Score

44 293

3DMark 11 Extreme

X59575

3DMark Fire Strike

74 725

3DMark Fire Strike Ultra

30 612

3DMark Time Spy

41 926

3DMark Time Spy Extreme Graphics Score

23 229

3DMark 11 Performance

94 414

3DMark Fire Strike Extreme

50 941







Тест Результат GPUPI_32B

49,049

Superposition 1080P Extreme

29 044

Catzilla 1080

136 920

Catzilla 4K

35 156

Catzilla 720

178 780

Unigine Extreme

16 175,56

GPUPI_1B

0,917

Superposition 8K

17 896

Catzilla 1440P

80 417







Тест Результат Catzilla 576P

19 352

Unigine Basic

16 802,93







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Во время работы видеокарта охлаждалась жидким азотом.