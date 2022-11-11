Анонсированная в прошлом месяце игровая видеокарта Galax GeForce RTX 4090 HOF ещё далека от поступления в продажу, однако она уже смогла прославиться лучшей производительностью на рынке. Уникальная характеристика карты состоит в том, что у неё сразу два 12+4-контактных разъёма питания 12VHPWR, а не один, как у всех других ускорителей. Т.к. через каждый переходник передаются 600W энергии, потенциально Galax GeForce RTX 4090 HOF может обработать 1200W, а то и больше, учитывая, что прошлый рекорд потребления составил 670W для одного кабеля.
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За короткое время видеокарта, созданная для мировых рекордов, действительно смогла себя проявить: штатная команда оверклокеров из Galax OC Team, возглавляемая Тобиасом Бергстрёмом, поставила 20 рекордов в тестах 3DMark, GPUPI_32B, Superposition, Catzilla и Unigine. Полный список баллов по каждому тесту производительности ниже:
|Тест
|Результат
|3DMark Port Royal
|31 622
|3DMark Time Spy Graphics Score
|44 293
|3DMark 11 Extreme
|X59575
|3DMark Fire Strike
| 74 725
|3DMark Fire Strike Ultra
|30 612
|3DMark Time Spy
|41 926
|3DMark Time Spy Extreme Graphics Score
|23 229
|3DMark 11 Performance
|94 414
|3DMark Fire Strike Extreme
|50 941
|Тест
|Результат
|GPUPI_32B
|49,049
|Superposition 1080P Extreme
|29 044
|Catzilla 1080
|136 920
|Catzilla 4K
|35 156
|Catzilla 720
|178 780
|Unigine Extreme
|16 175,56
|GPUPI_1B
|0,917
|Superposition 8K
|17 896
|Catzilla 1440P
|80 417
|Тест
|Результат
|Catzilla 576P
|19 352
|Unigine Basic
|16 802,93
Во время работы видеокарта охлаждалась жидким азотом.