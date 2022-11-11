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Kachka За пост начислено вознаграждение
Ещё не вышедшая Galax GeForce RTX 4090 HOF уже поставила 20 мировых рекордов
Все они принадлежат штатной команде оверклокеров.
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Анонсированная в прошлом месяце игровая видеокарта Galax GeForce RTX 4090 HOF ещё далека от поступления в продажу, однако она уже смогла прославиться лучшей производительностью на рынке. Уникальная характеристика карты состоит в том, что у неё сразу два 12+4-контактных разъёма питания 12VHPWR, а не один, как у всех других ускорителей. Т.к. через каждый переходник передаются 600W энергии, потенциально Galax GeForce RTX 4090 HOF может обработать 1200W, а то и больше, учитывая, что прошлый рекорд потребления составил 670W для одного кабеля.

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За короткое время видеокарта, созданная для мировых рекордов, действительно смогла себя проявить: штатная команда оверклокеров из Galax OC Team, возглавляемая Тобиасом Бергстрёмом, поставила 20 рекордов в тестах 3DMark, GPUPI_32B, Superposition, Catzilla и Unigine. Полный список баллов по каждому тесту производительности ниже:

Тест Результат
3DMark Port Royal
31 622
3DMark Time Spy Graphics Score
44 293
3DMark 11 Extreme
X59575
3DMark Fire Strike
74 725
3DMark Fire Strike Ultra
30 612
3DMark Time Spy
41 926
3DMark Time Spy Extreme Graphics Score
23 229
3DMark 11 Performance
94 414
3DMark Fire Strike Extreme
50 941


Тест Результат
GPUPI_32B
49,049
Superposition 1080P Extreme
29 044
Catzilla 1080
136 920
Catzilla 4K
35 156
Catzilla 720
178 780
Unigine Extreme
16 175,56
GPUPI_1B
0,917
Superposition 8K
17 896
Catzilla 1440P
80 417


Тест Результат
Catzilla 576P
19 352
Unigine Basic
16 802,93


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Во время работы видеокарта охлаждалась жидким азотом.

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