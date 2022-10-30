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Kachka За пост начислено вознаграждение
Только у одной GALAX сейчас насчитывается 187 версий видеокарт NVIDIA
Версии Lite Hash Rate тоже учитывались.
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Сегодня, когда рынок в шаге от запуска новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000, старые серии Radeon RX 6000 и RTX 3000 уже не получают обновлений. Так могло бы показаться, но только не в случае RTX 30: совсем недавно NVIDIA подтвердила существование модели RTX 3060 Ti с улучшенной памятью GDDR6X. Учитывая всё это, родилась идея проверить, сколько всего видеокарт NVIDIA, Intel и AMD существует на данный момент.

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Стоит понимать, что некоторые крупные партнёры могут не выпускать свою продукцию для мирового рынка, ориентируясь на каком-то конкретном регионе. Например, компания COLORFUL, чьи устройства известны своей уникальностью в Китае.

Итак, по данным исследования, больше всего карт выпустила для NVIDIA компания GALAX – 187 устройств, считая также и модели Lite Hash Rate, которые часто повторяют оригиналы по конфигурациям, но имеют защиту от майнинга. К слову, сейчас они уже бесполезны, а от оригиналов отличаются лишь названиями.

Далее по списку для NVIDIA:

  • COLORFUL – 161
  • ASUS – 131
  • GAINWARD – 118
  • GIGABYTE – 115
  • MSI – 113
  • ZOTAC – 111
  • EVGA – 63
  • INNO3D – 60
  • PALIT – 53

Теперь AMD:

  • MSI – 39
  • POWERCOLOR – 39
  • GIGABYTE – 36
  • XFX – 33
  • SAPPHIRE – 32
  • ASUS – 30
  • ASROCK – 29
  • BIOSTAR – 15
  • YESTON – 14

Для Intel:

  • GUNNIR – 7
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  • ACER – 1
  • MSI – 1
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3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

На данный момент нам показали всего 52 пользовательские версии GeForce RTX 4090, тогда как для GeForce RTX 3090 выпустили 125 моделей.
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#nvidia #galax
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