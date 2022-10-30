Сегодня, когда рынок в шаге от запуска новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000, старые серии Radeon RX 6000 и RTX 3000 уже не получают обновлений. Так могло бы показаться, но только не в случае RTX 30: совсем недавно NVIDIA подтвердила существование модели RTX 3060 Ti с улучшенной памятью GDDR6X. Учитывая всё это, родилась идея проверить, сколько всего видеокарт NVIDIA, Intel и AMD существует на данный момент.
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Стоит понимать, что некоторые крупные партнёры могут не выпускать свою продукцию для мирового рынка, ориентируясь на каком-то конкретном регионе. Например, компания COLORFUL, чьи устройства известны своей уникальностью в Китае.
Итак, по данным исследования, больше всего карт выпустила для NVIDIA компания GALAX – 187 устройств, считая также и модели Lite Hash Rate, которые часто повторяют оригиналы по конфигурациям, но имеют защиту от майнинга. К слову, сейчас они уже бесполезны, а от оригиналов отличаются лишь названиями.
Далее по списку для NVIDIA:
- COLORFUL – 161
- ASUS – 131
- GAINWARD – 118
- GIGABYTE – 115
- MSI – 113
- ZOTAC – 111
- EVGA – 63
- INNO3D – 60
- PALIT – 53
Теперь AMD:
- MSI – 39
- POWERCOLOR – 39
- GIGABYTE – 36
- XFX – 33
- SAPPHIRE – 32
- ASUS – 30
- ASROCK – 29
- BIOSTAR – 15
- YESTON – 14
Для Intel:
- GUNNIR – 7
- ASROCK – 3
- ACER – 1
- MSI – 1
На данный момент нам показали всего 52 пользовательские версии GeForce RTX 4090, тогда как для GeForce RTX 3090 выпустили 125 моделей.
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