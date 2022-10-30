Версии Lite Hash Rate тоже учитывались.

Сегодня, когда рынок в шаге от запуска новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 и AMD Radeon RX 7000, старые серии Radeon RX 6000 и RTX 3000 уже не получают обновлений. Так могло бы показаться, но только не в случае RTX 30: совсем недавно NVIDIA подтвердила существование модели RTX 3060 Ti с улучшенной памятью GDDR6X. Учитывая всё это, родилась идея проверить, сколько всего видеокарт NVIDIA, Intel и AMD существует на данный момент.

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Стоит понимать, что некоторые крупные партнёры могут не выпускать свою продукцию для мирового рынка, ориентируясь на каком-то конкретном регионе. Например, компания COLORFUL, чьи устройства известны своей уникальностью в Китае.

Итак, по данным исследования, больше всего карт выпустила для NVIDIA компания GALAX – 187 устройств, считая также и модели Lite Hash Rate, которые часто повторяют оригиналы по конфигурациям, но имеют защиту от майнинга. К слову, сейчас они уже бесполезны, а от оригиналов отличаются лишь названиями.

Далее по списку для NVIDIA:

COLORFUL – 161

ASUS – 131

GAINWARD – 118

GIGABYTE – 115

MSI – 113

ZOTAC – 111

EVGA – 63

INNO3D – 60

PALIT – 53

Теперь AMD:

MSI – 39

POWERCOLOR – 39

GIGABYTE – 36

XFX – 33

SAPPHIRE – 32

ASUS – 30

ASROCK – 29

BIOSTAR – 15

YESTON – 14

Для Intel:

GUNNIR – 7

ASROCK – 3

ACER – 1

MSI – 1

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

На данный момент нам показали всего 52 пользовательские версии GeForce RTX 4090, тогда как для GeForce RTX 3090 выпустили 125 моделей.

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