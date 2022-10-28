Получился своеобразный голубь-киборг.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Недавно мы рассказывали, как специалисты при помощи электронных устройств смогли оборудовать живого таракана камерами и чипами питания, после чего получили полный контроль над его телом. В будущем такие киборги будут использоваться для поиска людей под завалами и проникновения в области, куда человек попасть не может в связи со своими габаритами. Сегодня, похоже, был достигнут гораздо более любопытный результат.

реклама

По данным учёных из Шаньдунского университета науки и технологии в Китае, ими была разработана система дистанционного управления голубем. Для этого птице в голову вживили электроды, которые запитали солнечной батареей и маленьким литиевым аккумулятором для зарядки. Когда система находилась в рабочем состоянии, она стимулирована определённые нервы голубя, заставляя его двигаться в нужную учёным сторону.

Таким образом, во время экспериментов на открытом воздухе птицы следовали приказам с точностью в 80-90% в зависимости от разных факторов. Одна из главных проблем появилась неожиданно: чип в мозге голубя потреблял в разы больше энергии, чем могла обеспечить маленькая солнечная батарея. Для устранения всех недостатков учёные планируют использовать систему обучения ИИ.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Предполагается, что подобные эксперименты вполне могут использоваться в военной сфере деятельности, однако до этого им ещё далеко.

Источник.