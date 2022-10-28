Недавно мы рассказывали, как специалисты при помощи электронных устройств смогли оборудовать живого таракана камерами и чипами питания, после чего получили полный контроль над его телом. В будущем такие киборги будут использоваться для поиска людей под завалами и проникновения в области, куда человек попасть не может в связи со своими габаритами. Сегодня, похоже, был достигнут гораздо более любопытный результат.
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По данным учёных из Шаньдунского университета науки и технологии в Китае, ими была разработана система дистанционного управления голубем. Для этого птице в голову вживили электроды, которые запитали солнечной батареей и маленьким литиевым аккумулятором для зарядки. Когда система находилась в рабочем состоянии, она стимулирована определённые нервы голубя, заставляя его двигаться в нужную учёным сторону.
Таким образом, во время экспериментов на открытом воздухе птицы следовали приказам с точностью в 80-90% в зависимости от разных факторов. Одна из главных проблем появилась неожиданно: чип в мозге голубя потреблял в разы больше энергии, чем могла обеспечить маленькая солнечная батарея. Для устранения всех недостатков учёные планируют использовать систему обучения ИИ.
Предполагается, что подобные эксперименты вполне могут использоваться в военной сфере деятельности, однако до этого им ещё далеко.
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