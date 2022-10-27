Последние несколько дней пользователи всё чаще сообщают, что у них горят видеокарты RTX 4090. На момент написания материала было официально зафиксировано уже 4 случая, о других, вероятно, до сих пор неизвестно. Сразу после заявления со стороны NVIDIA, что с проблемой разберутся на самом верхнем уровне, в компании попросили всех партнёров по плате отсылать сгоревшие видеокарты прямо в штаб-квартиру на осмотр и детальное изучения со стороны специалистов. Естественно, для самой NVIDIA это не самый хороший знак: всё таки, на каждом оплавленном 16-контактном коннекторе есть фирменный логотип компании.
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Очевидно, что проблема с перегревом кабелей затрагивает не только карты Gigabyte и ASUS, о плавлении которых было достоверно известно, но и чипы других партнёров, т.к. коннектор питания у все устройств одинаковый.
По мнению технического эксперта и главного редактора Igor’sLAB Игоря Валлосека, проблема связана не с тем, что кабеля перегибаются при использовании или получают несовместимую с работой дозу тепла, а в том, что изначально с завода они оказались некачественными. В таком случае дополнительное бережное использование коннектора едва ли даст какие-то результаты, если он не в лучшем состоянии прямо из коробки.
В сообщении Игорь также уточняет, что на серьёзность проблемы указывает тот факт, что настолько детальные расследования со стороны NVIDIA не проводились, даже когда с аналогичным перегревом кабелей столкнулись пару лет назад видеокарты RTX 2080 Ti.
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