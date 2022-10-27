Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
Такого не было, даже когда с проблемами встретилась RTX 2080 Ti.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Последние несколько дней пользователи всё чаще сообщают, что у них горят видеокарты RTX 4090. На момент написания материала было официально зафиксировано уже 4 случая, о других, вероятно, до сих пор неизвестно. Сразу после заявления со стороны NVIDIA, что с проблемой разберутся на самом верхнем уровне, в компании попросили всех партнёров по плате отсылать сгоревшие видеокарты прямо в штаб-квартиру на осмотр и детальное изучения со стороны специалистов. Естественно, для самой NVIDIA это не самый хороший знак: всё таки, на каждом оплавленном 16-контактном коннекторе есть фирменный логотип компании.

реклама

Очевидно, что проблема с перегревом кабелей затрагивает не только карты Gigabyte и ASUS, о плавлении которых было достоверно известно, но и чипы других партнёров, т.к. коннектор питания у все устройств одинаковый.

По мнению технического эксперта и главного редактора Igor’sLAB Игоря Валлосека, проблема связана не с тем, что кабеля перегибаются при использовании или получают несовместимую с работой дозу тепла, а в том, что изначально с завода они оказались некачественными. В таком случае дополнительное бережное использование коннектора едва ли даст какие-то результаты, если он не в лучшем состоянии прямо из коробки.

рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 в Регарде
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

В сообщении Игорь также уточняет, что на серьёзность проблемы указывает тот факт, что настолько детальные расследования со стороны NVIDIA не проводились, даже когда с аналогичным перегревом кабелей столкнулись пару лет назад видеокарты RTX 2080 Ti.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #nvidia geforce rtx 4090
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Плавление 12VHPWR переходников питания NVIDIA RTX 4090 может быть следствием их низкого качества
NVIDIA официально представила новые видеокарты GeForce RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X и RTX 3060 8 ГБ
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой новых видеокарт RTX 3060/Ti и свежего ПК-релиза Sackboy
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
7
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
13
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
39
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
26
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
185
Дешевле не будет – почему сейчас самое время купить недорогую игровую видеокарту
16
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
12
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
5
С диска Call of Duty Modern Warfare II устанавливается лишь 70 Мбайт данных
+
Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
42
Киты манипулируют курсом Эфира, майнеры разорены, а трейдеры продают монеты криптохомякам
2
Неудачливый геймер, который нашёл в коробке из-под GeForce RTX4090 кусок металла, получил видеокарту
4
Ученые создали уникальный металлополимер, свойства которого "пока не удаётся объяснить"
1
Запущена основная сеть очередной замены Ethereum — бирж пока нет, но пулы уже есть
5
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
8
Бюджетный 4-ядерный Ryzen 3 7300X окажется быстрее Core i9-12900K в играх – тесты Geekbench
9
Процессоры Ryzen 5000 и Ryzen 7000 теперь продаются с большими скидками в западных магазинах
35
AMD работает над внедрением технологии памяти CXL в будущие потребительские процессоры
+
Автопроизводители Kia и Hyundai рассматривают возможность ухода из России
29
Avito продана бывшему руководителю "МегаФона"
2

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
38
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
143
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
72
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
39
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
34
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
19
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
30
Diablo lll - в поисках оптимизации
11
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
52

Сейчас обсуждают

Серж Диезз
23:08
Обьективное мнение это тесты на реальных системах обычных пользователей, а не специально подобранных компонентов часами после часов настройки в биосе. Вы этого даже не выкупаете
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Серж Диезз
23:05
Он как раз адекватный, потому что считает по реальным системам. А не сферическим коням в вакууме, где системы собирают несколько инженеров и часами ковыряют после в биосе
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
REY_B_
23:05
Ну так и не должно быть разрыва - у видеокарты на то есть буфер в несколько гигабайт. Вот если его не хватит... Но там и ФПС упадёт до неприличия. И смысла об этом говорить не будет. А вообще, кремни...
Кому нужен интерфейс PCIe 5.0, и стоит ли покупать дорогие материнские платы для GeForce RTX 4090
Павел Новицкий
23:03
Как я понял, куртка готовит иск в суд на компанию, которая их наштамповала
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
Серж Диезз
23:03
Какая у амд будет, если он начинает греться как печка от простого включения
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
boldebouillie
23:03
Прямо к Хуангу домой в его газовую плиту.
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
Серж Диезз
23:01
Чтоб нагреть интел его нужно грузить на максимум, что и логично, выжимать максимум, а амд просто включить
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Серж Диезз
22:59
Интел просто выжимает максимум, который амд недоступен из-за плохо теплосьема. В средних задач интел потребляет меньше
UserBenchmark vs AMD – флагман Ryzen 9 7950X был выброшен за пределы 10-ти самых быстрых процессоров
Oleg Lych
22:59
Хуанг лично будет их тушить?
NVIDIA просит всех партнёров отправлять сгоревшие видеокарты RTX 4090 прямо в штаб-квартиру компании
boldebouillie
22:59
Onlygram
В Telegram появилась функция открытия фото и видео только после оплаты, с верхним порогом в 1000€
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем