Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Зафиксировано уже 4 случая возгорания RTX 4090
NVIDIA вопросом уже занимается.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Вчера мы писали, что зафиксировано уже как минимум два случая самопроизвольного возгорания новых видеокарт RTX 4090. В обоих случаях несовместимые с работой повреждения получил 12+4-контактный коннектор 12VHPWR. Первая видеокарта, которая сгорела во время игры в Red Dead Redemption – это Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Вторая, ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC, – не смогла выдержать Black Desert и тоже сгорела. По словам владельца устройства, внезапно экран погас, а вентиляторы начали крутиться со 100%-й скоростью.

реклама

Как выяснилось, это далеко не единичные случаи: о двух новых стало известно сегодня. Третья карта, сгоревшая в компьютере из-за неисправности кабеля 12VHPWR – это та же самая Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090. На этот раз с проблемой столкнулся игровой журналист и энтузиаст Хасан Муджтаба. Единственное различие между поломками состоит в том, что кабель на видеокарте журналиста оплавился настолько сильно, что пластик начал течь.

Наконец, четвёртый случай зафиксировал пользователь с ником Хакам Салман, написавший в комментариях к ролику Bang4BuckPC Gamer на YouTube, что недавно он купил готовый ПК с RTX 4090, но через некоторое время коннектор на видеокарте расплавился, после чего неудачную покупку пришлось возвращать обратно в магазин.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Ещё вчера компания NVIDIA объявила, что будет расследовать все случаи поломок. Пока что в компании просят обращаться с кабелем питания как можно аккуратнее: лишний раз не сгибать, а лучше после первого подключения вообще не трогать.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 4090
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Seasonic продемонстрировала образец 16-контактного разъема под углом 90 градусов RTX 4090
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
47
Google представила Android 13 "Go Edition" для недорогих смартфонов
+
Турки передумали строить на Украине анонсированный ранее завод по производству Байрактаров
8
RTX 4090 — единственная видеокарта, которая может окупиться, для этого ей потребуется более 130 лет
18
TSMC приостанавливает поставки китайскому производителю графических процессоров Biren
+
Курс рубля может начать снижение уже на следующей неделе–сколько рублей будут давать за $1 в ноябре
24
Лёд тронулся – видеокарты в магазинах РФ начали дешеветь после старта продаж GeForce RTX 4090
5
Белый хакер создал «мусорную» криптовалюту и заработал за несколько дней 250 000 долларов
4
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
178
В криптоиндустрии появляется всё больше новых монет на Proof of Work
7
Добавление к термопасте измельчённой поваренной соли позволяет снизить температуру процессора
18
На "Алмазе-Антее" начали выпуск отечественных квадрокоптеров
14
Экраны-водопады приходят в средний ценовой сегмент с Redmi Note 12 Pro+ и Realme 10 Pro
3
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
10
Борьба за каждый рубль – 6 самых выгодных видеокарт в магазинах РФ для любого кошелька
10
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
7
Поддержка браузера Google Chrome для Windows 7 и 8.1 завершится через несколько месяцев
3
Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
35
В Европе выловили самую большую рыбу-луну весом 2844 кг
9
Флагманская видеокарта AMD будет называться Radeon RX 7900 XTX и получит 24Gb памяти
13

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
22
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
46
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
84
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
2
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
4

Сейчас обсуждают

Зю
18:20
В появлении этой дыры тоже виноваты сияния?
Согласно новому исследованию, полярные сияния проделали дыру в озоновом слое шириной 400 км
Дмитрий Зяблов
18:19
Ложка и другая посуда у него должна быть с дыркой, так вроде петушар метят. 🤣
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Stupid Miner
18:18
И для чего столько затрат , чисто интереса ради ?
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Overseer man
18:17
Опять гавкают псевдоученые. Рыбий глаз накрутили на камеру и довольны, зомби то ведутся.
Согласно новому исследованию, полярные сияния проделали дыру в озоновом слое шириной 400 км
Stupid Miner
18:17
В твоих задач хватает , а в моих задачах и 144гц уже маловато стало с годами . На 60гц смотрю как на говно .
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Артём Николаев
18:16
Ну так все ж верещали, что идём на дно и поотрывали шорт позиции. Но толпа всегда проигрывает.
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
Владимир Аверьянов
18:13
Каждый раз, когда вижу пост зелота, только одна мысль
GeForce Now добавляет сенсорное управление для некоторых игр
baran
18:12
Производители сами чтоль не тестируют?
Зафиксировано уже 4 случая возгорания RTX 4090
deinstalation
18:12
ок, сижу дальше на бульдозере
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
Вася Стопкин
18:08
Ты мне не братишка и не набивайся ко мне в братишки. Ты бывший зек опущенный, там тебя и покалечили и за это инвалидность дали, затем УДО. Как же ты своей ручонкой фотошопные фейки умудряешься делать?...
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем