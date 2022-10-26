NVIDIA вопросом уже занимается.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Вчера мы писали, что зафиксировано уже как минимум два случая самопроизвольного возгорания новых видеокарт RTX 4090. В обоих случаях несовместимые с работой повреждения получил 12+4-контактный коннектор 12VHPWR. Первая видеокарта, которая сгорела во время игры в Red Dead Redemption – это Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Вторая, ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC, – не смогла выдержать Black Desert и тоже сгорела. По словам владельца устройства, внезапно экран погас, а вентиляторы начали крутиться со 100%-й скоростью.

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Как выяснилось, это далеко не единичные случаи: о двух новых стало известно сегодня. Третья карта, сгоревшая в компьютере из-за неисправности кабеля 12VHPWR – это та же самая Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090. На этот раз с проблемой столкнулся игровой журналист и энтузиаст Хасан Муджтаба. Единственное различие между поломками состоит в том, что кабель на видеокарте журналиста оплавился настолько сильно, что пластик начал течь.

Наконец, четвёртый случай зафиксировал пользователь с ником Хакам Салман, написавший в комментариях к ролику Bang4BuckPC Gamer на YouTube, что недавно он купил готовый ПК с RTX 4090, но через некоторое время коннектор на видеокарте расплавился, после чего неудачную покупку пришлось возвращать обратно в магазин.

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Ещё вчера компания NVIDIA объявила, что будет расследовать все случаи поломок. Пока что в компании просят обращаться с кабелем питания как можно аккуратнее: лишний раз не сгибать, а лучше после первого подключения вообще не трогать.

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