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Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIA расследует два случая возгорания видеокарт RTX 4090 из-за неисправности кабелей
Недавно такой случай был только один.
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Вчера мы рассказывали, что на площадке Reddit опубликовали первый случай самопроизвольного возгорания новой видеокарты RTX 4090. Отмечалось, что проблему обнаружили в неисправности кабелей видеокарты, а если точнее, виноват оказался 12+4-контактный коннектор 12VHPWR. Если случайно подключить его неправильно, то во время работы видеокарты он может перегнуться и упереться в боковые стенки, которые, как правило, нагреваются до больших температур.

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Ещё одна аналогичная история случилась сегодня, на что сразу отреагировали в NVIDIA. По словам официального представителя компании Брайана Дель Риццо, сотрудники поддержки и тех. сервиса анализируют сообщения, а в самой NVIDIA уже связались с обоими пользователями, столкнувшимися со сгоревшими кабелями. Сообщается, что вторая видеокарта, где была замечена неисправность 12VHPWR – это ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC. Первая, напомним, – Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Что любопытно, обе карты имеют заводской разгон и работают с более высокими нагрузками.

Незадолго до выхода графических процессоров RTX 4090 на рынок консорциум PCI-SIG провёл собственное расследование 12+4-контактного разъёма 12VHPWR и выяснил, что он имеет очень ограниченный срок службы, а если обстоятельства использования видеокарты совпадут нужным образом, то риск того, что коннектор расплавится, повышается в разы.

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По данным PCI-SIG, с коннектором нужно обращаться крайне внимательно и аккуратно: не пережимать, не сгибать провода вблизи их выхода из штекера и избегать какого-либо стороннего давления. Только таким образом кабель сможет прослужить достаточно долго.

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#nvidia #rtx 4090
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