Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Потребление Colorful RTX 4090 Neptune с жидкостным охлаждением может доходить до 630W
Карта побила все рекорды среди аналогичных процессоров.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Как правило, почти все карты RTX 4090 имеют более высокие значения потребления энергии, чем это заявлено на упаковке. Модели вроде ZOTAC, потребляющие до 500W, можно назвать исключением. Чем мощнее будет устройство, тем на более высоких частотах и с более высоким потреблением оно будет работать. Например, TGP до 600W имеют популярные у покупателей GeForce RTX 4090 Founders Edition, ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix и Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming.

реклама

Стоит отметить, что 600W – это максимально заявленный показатель потребления от NVIDIA, поэтому до сегодняшнего дня ни один ускоритель эту отметку не превышал. Так было до появления Colorful GeForce RTX 4090 iGame Neptune с жидкостным охлаждениям – карты, разработанной для достижения максимальной производительности.

В описании к iGame Neptune указывается, что когда чип работает на частоте 2640 МГц, ему нужно не меньше 630W, что делает его самым требовательным ускорителем среди всей серии RTX 4090. Именно поэтому Colorful рекомендует использовать с ним блок питания на 1000W.

рекомендации
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Как и предполагалось, вследствие высокого TGP в стандартном режиме и базового TGP в районе 550W, карта требует много энергии даже в простое – около 47W, а в тестах показывает лишь 0,7% производительности, когда TGP увеличивается на дополнительные 80W.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 4090 #rtx 4090 founders edition
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
NVIDIA сократила производство RTX 4090, отдав приоритет более дорогим GPU Hopper H100
Colorful RTX 4090 iGame Neptune способна потреблять до 630 Вт – это рекорд среди серийных моделей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
21
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
12
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
29
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
26
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
15
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
34
Модульная цифровая электрическая торпеда ЭТ-1Э вскоре поступит на вооружение ВМФ РФ
11
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
5
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
4
Американские десантники в составе девизии разместились в Румынии
15
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
36
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
45
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
5
В PUBG добавят скины в стиле ассиметричного хоррора Dead by Daylight
+
В Чехии воду без примесей сделали похожей на металлы
1
Google разработала нейросеть Imagen Video, которая способна создавать видео по описанию
+
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
2
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
11
Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
1
Блогер нашёл в коробке из-под GeForce RTX 4090 металлическую шайбу – как не стать жертвой доставки
4

Популярные статьи

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
34
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
24
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
117
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
35
О технических недостатках Nvidia RTX4090, которые могут привести к поломке видеокарты в будущем
32
Самый дешевый компьютер «из магазина». Часть 2. Intel и сравнение производительности
4
Хорошие бесплатные игры, часть 1
23
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
10
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
6
Дроны применяемые противником на Украине, их возможности и слабые места (часть 2)
46

Сейчас обсуждают

Дмитрий
03:49
у меня 850ево написано 75 тб перезаписи но он уже 145 терабайт перезаписал за 5 лет работы.
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Дмитрий
03:48
мой еще больше прокрутился
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Дмитрий
03:46
я ультрастар такой на 8тб брал вообще за 8тысяч еще в ситилинке. когда он еще не был вд. ну 5 лет гарантии можно брать конечно. но они шумноваты серверные
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
SOLOMiD
03:46
я уже как пол года лёжа гамаю. очень удобно и спина не болит. даже щя лёже печтаю)) кайф. тока у меня пк мощный и стоит в спальне у меня. я тут сплю и ем и играю.
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Asmodeus
03:45
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Asmodeus
03:39
Жаль обеих в итоге выбрать нельзя. Я про Трисс и Йен. Хотел в конце глягуть на жмж, но вышел облом 😂
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Вова Соколов
03:34
Удачи, пацанам!
Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
Asmodeus
03:33
Товарищи, вопрос от древнего геймера, начинавшего ещё в начале 90х. Есть 2 компьютера, один слабый весьма. Стоит в спальне. Смотрю на нём кино на телевизоре. Другой относительно мощный. Например хорош...
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Вова Соколов
03:31
Хрю Хрю Хрю Свинотки!
Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
Шамиль Джанболатов
03:30
Можно даже в одну только в Батлфилд 1 играть снова и снова онлайн, чем мощнее комп, тем лучше
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем