Карта побила все рекорды среди аналогичных процессоров.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Как правило, почти все карты RTX 4090 имеют более высокие значения потребления энергии, чем это заявлено на упаковке. Модели вроде ZOTAC, потребляющие до 500W, можно назвать исключением. Чем мощнее будет устройство, тем на более высоких частотах и с более высоким потреблением оно будет работать. Например, TGP до 600W имеют популярные у покупателей GeForce RTX 4090 Founders Edition, ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix и Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming.

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Стоит отметить, что 600W – это максимально заявленный показатель потребления от NVIDIA, поэтому до сегодняшнего дня ни один ускоритель эту отметку не превышал. Так было до появления Colorful GeForce RTX 4090 iGame Neptune с жидкостным охлаждениям – карты, разработанной для достижения максимальной производительности.

В описании к iGame Neptune указывается, что когда чип работает на частоте 2640 МГц, ему нужно не меньше 630W, что делает его самым требовательным ускорителем среди всей серии RTX 4090. Именно поэтому Colorful рекомендует использовать с ним блок питания на 1000W.

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Как и предполагалось, вследствие высокого TGP в стандартном режиме и базового TGP в районе 550W, карта требует много энергии даже в простое – около 47W, а в тестах показывает лишь 0,7% производительности, когда TGP увеличивается на дополнительные 80W.

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