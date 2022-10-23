RTX 4090 оказалась не такой уже и выгодной.

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Незадолго до анонса и выхода новых видеокарты практически все известные инсайдеры уверяли, что с приходом архитектуры Ada Lovelace дефицит графических ускорителей наконец закончится. Со всех сторон утверждалось, что NVIDIA разослала в магазины огромное количество видеокарт, а особое внимание уделила торговым точкам в США. Сейчас стало совершенно очевидно, что чипы находятся в дефиците, потому что как в Америке, так и в других регионах, по рекомендованным ценам в официальных сетях их найти очень сложно.

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Как сообщает ресурс MyDrivers, этому есть простое объяснение: NVIDIA отдала несколько производственных линий, оборудованных под RTX 4090, для сборки профессиональных GPU Hopper H100. Проблема с Hopper H100 якобы состоит в том, что из-за технологических санкций против Китая американский процессор взлетел в стоимости с $11 тыс. до $33 тыс. за штуку.

Таким образом, вполне очевидно, что NVIDIA гораздо выгоднее продавать именно Hopper H100, пока топовая RTX 4090 продолжает дорожать. Если брать цены с азиатского региона, то там за первую выпущенную карту Ada Lovelace просят в среднем на $1,5 тыс. больше, чем она должна стоить по заявлениям NVIDIA.

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Насчёт ближайшего будущего RTX 4090 эксперты уверяют, что желанием заработать больше NVIDIA будет только "затягивать гайки", а топовый чип нового поколения продолжит дорожать до конца года включительно.

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