Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIA сократила производство RTX 4090, отдав приоритет более дорогим GPU Hopper H100
RTX 4090 оказалась не такой уже и выгодной.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Незадолго до анонса и выхода новых видеокарты практически все известные инсайдеры уверяли, что с приходом архитектуры Ada Lovelace дефицит графических ускорителей наконец закончится. Со всех сторон утверждалось, что NVIDIA разослала в магазины огромное количество видеокарт, а особое внимание уделила торговым точкам в США. Сейчас стало совершенно очевидно, что чипы находятся в дефиците, потому что как в Америке, так и в других регионах, по рекомендованным ценам в официальных сетях их найти очень сложно.

реклама

Как сообщает ресурс MyDrivers, этому есть простое объяснение: NVIDIA отдала несколько производственных линий, оборудованных под RTX 4090, для сборки профессиональных GPU Hopper H100. Проблема с Hopper H100 якобы состоит в том, что из-за технологических санкций против Китая американский процессор взлетел в стоимости с $11 тыс. до $33 тыс. за штуку.

Таким образом, вполне очевидно, что NVIDIA гораздо выгоднее продавать именно Hopper H100, пока топовая RTX 4090 продолжает дорожать. Если брать цены с азиатского региона, то там за первую выпущенную карту Ada Lovelace просят в среднем на $1,5 тыс. больше, чем она должна стоить по заявлениям NVIDIA.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Насчёт ближайшего будущего RTX 4090 эксперты уверяют, что желанием заработать больше NVIDIA будет только "затягивать гайки", а топовый чип нового поколения продолжит дорожать до конца года включительно.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К выходу готовится мобильная видеокарта GeForce RTX 4090 и еще четыре модели серии RTX 40
RTX 4090 могут стать дефицитом из-за изменений планов производства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мошенники "скормили" банкоматам "Альфа-банка" 60 млн рублей фальшивых купюр номиналом 5 тысяч
18
В Польше взяли в аренду "Жнеца" - одного из самых крупных беспилотников в мире
10
В Финляндии и Люксенбурге жители не сговариваясь, стали приходить в "Русские дома" погреться
22
Московский депутат Дикарев попал под суд из-за картинки на аватаре другого пользователя ВКонтакте
13
На Украине хотят создать дрон, превосходящий "Герани"
31
Стоимость новой GeForce RTX 3080 с доставкой из России рухнула до 37500 рублей
21
Модульная цифровая электрическая торпеда ЭТ-1Э вскоре поступит на вооружение ВМФ РФ
11
В Wildberries увеличили невозвращаемый взнос для продавцов в 3 раза, объяснив это просьбами клиентов
5
У Starlink Маска появился российский конкурент - запущены спутники проекта "Сфера"
4
Игроки в Modern Warfare 2 жалуются на технические ошибки: вылеты и лаги
5
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
39
Американские десантники в составе девизии разместились в Румынии
14
Скандал, связанный с низкой производительностью Xbox Series S, продолжает набирать обороты
36
Покупатель получил две пары гирь вместо новой RTX 4090
7
Google разработала нейросеть Imagen Video, которая способна создавать видео по описанию
+
Блогер нашёл в коробке из-под GeForce RTX 4090 металлическую шайбу – как не стать жертвой доставки
4
Microsoft готовит свою альтернативу приложению CCleaner
1
Microsoft представила полноценную замену популярной программе CCleaner
10
В Чехии воду без примесей сделали похожей на металлы
1
Исследователи безопасности обнаружили неуловимый бэкдор Windows Powershell
2

Популярные статьи

Сколько на самом деле стоит иранский дрон Shahed-136, и какие недостатки есть у российской Герани-2
29
Почему я не буду платить за видеокарты NVIDIA дорого, и сколько я готов дать за GeForce RTX 4090
56
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
98
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
11
Самый дешевый компьютер «из магазина». Часть 2. Intel и сравнение производительности
3
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
19
Хорошие бесплатные игры, часть 1
23
Первые впечатления от игры в God of War Ragnarok
10
Ускоряем старичка: небольшой апгрейд старого ноутбука Samsung 350V5C-S0Z (NP350V5C-S0ZRU)
41
Апгрейд ПК (абсолютно научная киберфантастика)
6

Сейчас обсуждают

Prortx
23:00
Отечественный аналог Starlink позволит пользоваться интернетом во всех малонаселенных пунктах России
Fenixx
22:59
На сегодняшний день в использовании 20 HDD: 2*toshiba, 1*seagate, 17*WD - RE(Yellow) / Green / Blue / RED(двух ревизий) По WD проблем нет, часть из них работает в режиме 24/365 последние 8-10лет. Seag...
ТОП-7 жестких дисков для торрентов и хранения файлов – рейтинг 2022 года
Козак Турчинов
22:59
нормальный интелбой соберет на 13600k который дерет 7950x в играх, а ddr4 и b660 позволит еще сэкономить бюджет для видеокарты. щас на am5 лохи собирают когда есть интел и наконец подешевевшие am4
Курс доллара на Aliexpress упал ниже 70 рублей
Overseer man
22:52
Электромобили зло. Во первых они возгораются как спички, во вторых электромагнитное излучение никто не отменял.
К 2026 году Саудовская Аравия намеревается наладить выпуск и экспорт более 150 тысяч электромобилей в год
Sir Traher
22:51
8 тысяч километров, ага. Увы, управленцы РФ могут только пыль в глаза пускать, и пилить бабки. По обещаниям Рогозина на Марсе яблони цветут, на Луне научные базы, а астероиды добываются на драг металл...
Отечественный аналог Starlink позволит пользоваться интернетом во всех малонаселенных пунктах России
Orbit811
22:50
Вывод один брать 13600к и отключать недоядра.
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Артём Николаев
22:49
Это так кажется, просто выбора не было, как с деревянными игрушками. И не с чем было сравнить. Когда тебе раз в месяц в магаз завозят кофе, ты такой: "о, круто, кофе!" А когда под под боком 10 кофеен ...
Во что поиграть на ПК, если тяга к играм не проходит, но они не приносят удовольствия
Sergej V
22:49
комментов мало, а минусов много :) кто же там ботоферму сюда привёл с обидок?
Европа слезла с газовой иглы РФ – почему ЕС ждёт холодная зима, а газ принадлежит англосаксам
Sir Traher
22:46
Если вы полагаете сбивать спутники, ожидайте что противник сделает то же самое. Вряд ли у РФ в этом больше возможностей. Второе, космос по соглашениям не принадлежит никому, как Антарктида например. П...
Отечественный аналог Starlink позволит пользоваться интернетом во всех малонаселенных пунктах России
Ярослав Бойко
22:39
Их по всей стране за один день украли
«Нефтяной флот» России насчитывает уже 250 танкеров – Bloomberg
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем