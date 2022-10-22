Пока что сложно понять, как именно он летает.

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Спустя несколько лет разработок и планировок в США наконец готовят к выходу на рынок первый летающий автомобиль под названием Model A от компании Alef Aeronautics.

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Сообщается, что автомобиль будет оснащён крайне необычным для такого рода транспорта сетчатым корпусом, а "под капотом" у него будут располагаться четыре электрических двигателя и восемь пропеллеров. Двухместный Model A сможет как летать по воздуху, так и ездить по обычным дорогам благодаря встроенным колёсам. Функцию крыльев, когда машина летит в горизонтальном положении, выполняет её корпус.

Утверждается, что для взлёта автомобилю не нужны какие-либо специальные площадки: подойдёт даже неровная местность. Первые предзаказы на Model A стартуют с сегодняшнего дня: новинку оценили в $300 тыс. Ожидается, что на рынок летающие машины выйдут уже в четвёртом квартале 2025 г., а сейчас началось их производство.

Та версия автомобиля, которая существует на сегодняшний день, имеет следующие характеристики:

Запас хода на земле: 332 км

Дальность полёта без необходимости посадки: 117 км

Макс. скорость на колёсах: 40 км/ч

Количество мест: 2

Возможность взлетать и садиться в вертикальном положении машины

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Как именно автомобиль летает в реальных условиях, пока что не показано.

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