Спустя несколько лет разработок и планировок в США наконец готовят к выходу на рынок первый летающий автомобиль под названием Model A от компании Alef Aeronautics.
реклама
Сообщается, что автомобиль будет оснащён крайне необычным для такого рода транспорта сетчатым корпусом, а "под капотом" у него будут располагаться четыре электрических двигателя и восемь пропеллеров. Двухместный Model A сможет как летать по воздуху, так и ездить по обычным дорогам благодаря встроенным колёсам. Функцию крыльев, когда машина летит в горизонтальном положении, выполняет её корпус.
Утверждается, что для взлёта автомобилю не нужны какие-либо специальные площадки: подойдёт даже неровная местность. Первые предзаказы на Model A стартуют с сегодняшнего дня: новинку оценили в $300 тыс. Ожидается, что на рынок летающие машины выйдут уже в четвёртом квартале 2025 г., а сейчас началось их производство.
Та версия автомобиля, которая существует на сегодняшний день, имеет следующие характеристики:
- Запас хода на земле: 332 км
- Дальность полёта без необходимости посадки: 117 км
- Макс. скорость на колёсах: 40 км/ч
- Количество мест: 2
- Возможность взлетать и садиться в вертикальном положении машины
Как именно автомобиль летает в реальных условиях, пока что не показано.
Источник.