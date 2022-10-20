В прошлом рекорд принадлежал AMD FX 8370.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Самый продолжительный мировой рекорд по разгону процессора, когда-либо поставленный, был зафиксирован в августе 2014 г. Тогда невероятный потенциал AMD FX 8370 оверклокеры смогли умножить на два, достигнув частоты в 8722,78 МГц, в то время как его базовая частота не превышала 4000 МГц. Спустя 8 лет рекорд всё таки был побит, однако уже с новым процессором.

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Единственным чипом, который смог не только приблизиться к отметке в 8700 МГц, но и превысить её, стал новый Intel Core i9-13900K 13-го поколения под названием "Raptor Lake". Тактовая частота процессора в обычном разгоне составляет 5800 МГц. Как показал энтузиаст с ником Elmor, подтвердив тем самым множество слухов, чипы Raptor Lake и правда могут работать гораздо быстрее, чем утверждает Intel. Таким образом, с материнской платой ASUS Z790 ROG Maximus APEX он смог разогнать Core i9-13900K до частоты в 8812,85 МГц, отослав после этого результат проделанной работы на HWBOT. Вероятно, для разгона использовалось огромное количество жидкого азота.

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Что интересно, рекорды по частотам последние 12 лет делаются исключительно благодаря материнским платам ASUS. Единственный производитель, который за всё время попал в рейтинг – это DFI с её LanParty UT P35.

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