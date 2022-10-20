Самый продолжительный мировой рекорд по разгону процессора, когда-либо поставленный, был зафиксирован в августе 2014 г. Тогда невероятный потенциал AMD FX 8370 оверклокеры смогли умножить на два, достигнув частоты в 8722,78 МГц, в то время как его базовая частота не превышала 4000 МГц. Спустя 8 лет рекорд всё таки был побит, однако уже с новым процессором.
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Единственным чипом, который смог не только приблизиться к отметке в 8700 МГц, но и превысить её, стал новый Intel Core i9-13900K 13-го поколения под названием "Raptor Lake". Тактовая частота процессора в обычном разгоне составляет 5800 МГц. Как показал энтузиаст с ником Elmor, подтвердив тем самым множество слухов, чипы Raptor Lake и правда могут работать гораздо быстрее, чем утверждает Intel. Таким образом, с материнской платой ASUS Z790 ROG Maximus APEX он смог разогнать Core i9-13900K до частоты в 8812,85 МГц, отослав после этого результат проделанной работы на HWBOT. Вероятно, для разгона использовалось огромное количество жидкого азота.
Что интересно, рекорды по частотам последние 12 лет делаются исключительно благодаря материнским платам ASUS. Единственный производитель, который за всё время попал в рейтинг – это DFI с её LanParty UT P35.
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