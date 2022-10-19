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Электромобили в Россию скоро будут поставляться из Уганды
По крайней мере, в этом уверен посол страны.
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Специально для РИА посол Уганды в РФ Мозес Кизиге сегодня утром рассказал, что его страна заключила контракт с российским "Камазом", который предполагает строительство в Африке завода по производству грузовых машин. Более интересное заявление было сделано после. Как отметил Кизиге, пока что Уганда не впереди всех компаний, разрабатывающих собственные электромобили, однако однажды она вырвется на мировой рынок и, в том числе, будет поставлять машины в Россию.

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После небольшого расследования выяснилось, что в Уганде и правда есть своё производство электрокаров под названием Kiira Motors, дебютная машина которого появилась ещё в 2011-м году. Сейчас компания предлагает три вида транспорта: гибрид Kiira EV Smack, электромобиль Kiira EV и бензиновый седан Kiira EVS.

Стоит отметить, что, хотя модельный ряд, в который можно добавить ещё и два автобуса, сложно назвать скромным, собираются автомобили иногда буквально в гаражах.

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Если посол Уганды, говоря о будущих поставках, имел в виду именно электрокар Kiira EV, то через некоторое время компания, возможно, действительно сможет поставить его на конвейер. Тем не менее, есть сомнения, что Kiira Motors справится с десятками тысяч заказов россиян.
Источник.

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#электромобили
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